Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı şartları! 436 personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Alım yapılacak kadrolar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. KPSS-2021/2 tercihleri kapsamında alınacak personel için tercihler ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. Başvurular için 2 gün süre var ve kariyer hedefleyenlerin acele etmesi gerekiyor. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı hangi kadrolar için yapılacak? İşte ayrıntılar...
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Hazine Ve Maliye Bakanlığı KPSS yerleştirmeleriyle 50 Hazine avukatı, 250 defterdarlık uzman yardımcısı, 136 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Atama yapılacak yerler ÖSYM tarafından yayımlanırken, başvurular 29 Aralık'ta sona erecek.
Alınacak sözleşmeli personel sayısı ise merkez teşkilatı için 38 büro ve 13 destek personeli, 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 tekniker ve taşra teşkilatı için 65 avukat olarak belirlendi.
Defterdarlık uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel sınavlarına ilişkin çalışmalarda ise ilan aşamasına gelindi.
Bakanlık, 2020-2021 döneminde farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 3703 kadro için sınavlar gerçekleştirmişti.