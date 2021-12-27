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    • 27.12.2021 09:06
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı şartları! 436 personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Alım yapılacak kadrolar...

    Gündemde yoğun bir şekilde Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı şartları araştırması yapılıyor. Bakanlık bünyesinde kariyer hedefleyen vatandaşlar alım yapılacağını duyunca hemen aranan niteliklerin neler olduğunu, hangi kadrolara istihdam edileceğini merak etmeye başladı. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı 436 personel alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Taşra teşkilatı için KPSS yerleştirmeleriyle tercihler yapılacak ve ÖSYM kılavuz yayınladı, işte Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımına ilişkin tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı şartları!

    Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı şartları! 436 personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Alım yapılacak kadrolar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. KPSS-2021/2 tercihleri kapsamında alınacak personel için tercihler ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. Başvurular için 2 gün süre var ve kariyer hedefleyenlerin acele etmesi gerekiyor. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı hangi kadrolar için yapılacak? İşte ayrıntılar...

    HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

    Hazine Ve Maliye Bakanlığı KPSS yerleştirmeleriyle 50 Hazine avukatı, 250 defterdarlık uzman yardımcısı, 136 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Atama yapılacak yerler ÖSYM tarafından yayımlanırken, başvurular 29 Aralık'ta sona erecek.

    Alınacak sözleşmeli personel sayısı ise merkez teşkilatı için 38 büro ve 13 destek personeli, 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 tekniker ve taşra teşkilatı için 65 avukat olarak belirlendi.

    Defterdarlık uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel sınavlarına ilişkin çalışmalarda ise ilan aşamasına gelindi.

    Bakanlık, 2020-2021 döneminde farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 3703 kadro için sınavlar gerçekleştirmişti.

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 426 PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

        Bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar, KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzuna tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler.

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