Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı şartları! 436 personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Alım yapılacak kadrolar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. KPSS-2021/2 tercihleri kapsamında alınacak personel için tercihler ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. Başvurular için 2 gün süre var ve kariyer hedefleyenlerin acele etmesi gerekiyor. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı hangi kadrolar için yapılacak? İşte ayrıntılar...