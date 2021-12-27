Gençlik ve Spor Bakanlığı 1575 personel alımı ne zaman? GSB 1575 personel alımı branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı?





"40 İLE 3.8 MİLYAR LİRALIK YATIRIM SÖZÜ"

Bakan Kasapoğlu, katılımcılığa son derece önem verdiklerinin altını çizerek, "Gençlerimizin kendileriyle ilgili kararlarda belirleyici olmasını, süreçlerin bizzat içinde olmasını istiyoruz. Bizim politikamızda 'rağmen' diye bir şey yok, bizde 'birlikte yapma' esası var. Vatandaşlarımızla, gençlerimizle birlikte yapıyoruz. Bizim tek 'rağmenimiz', bu ülkenin menfaatine olan her projeye, her yatırıma peşinen karşı olanlaradır. Onlara rağmen bu ülkenin her köşesine hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



İllerin yerel yöneticileriyle, belediye başkanlarıyla, gençlerle birlikte istişare mekanizması içerisinde yürüttükleri yatırımların Türkiye'nin gurur tabloları haline geldiğine işaret eden Bakan Kasapoğlu, "Bugün itibariyle 40 ilimizde 1072 adet sözleşme imzalamış ve 3.8 milyar liralık yatırım sözü vermiş durumdayız.Bunların içerisinde stadyumlar, spor salonları, yurtlar, olimpik tesisler, mahalle tipi sahalar, kortlar, yürüyüş ve bisiklet yolları, havuzlar, kayak tesisleri, gençlik merkezleri ve genç ofisler bulunuyor" şeklinde konuştu.