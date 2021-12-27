436 personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Alım yapılacak kadrolar... Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı şartları

Gündemde yoğun bir şekilde Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı şartları araştırması yapılıyor. Bakanlık bünyesinde kariyer hedefleyen vatandaşlar alım yapılacağını duyunca hemen aranan niteliklerin neler olduğunu, hangi kadrolara istihdam edileceğini merak etmeye başladı. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı 436 personel alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Taşra teşkilatı için KPSS yerleştirmeleriyle tercihler yapılacak ve ÖSYM kılavuz yayınladı, işte Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımına ilişkin tüm detaylar…