2022 icra müdürlüğü sınavı olacak mı, ne zaman yapılacak? İcra müdürlüğü sınavı şartları nelerdir? Kimler başvurabilir?

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Daha önce Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan icra müdürü ve icra müdürü yardımcılığı şartları aşağıdaki gibidir:

Türk vatandaşı olmak,

Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1985 ve daha sonra olanlar)

Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak (lisans / önlisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,