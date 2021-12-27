15 bin öğretmen alımı sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB... Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda mesleğini icra etmek isteyen yüzbinlerce eğitimci sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama ekranı araştırmalarını sabah saatlerinden bu yana hızlandırdı. 12 -27 Kasım tarihlerinde sözlü mülakatlar gerçekleşmişti ve heyecanla sonuçların belli olması bekleniyor. Peki konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklaması geldi mi? 15 bin öğretmen alımı sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen alımı içerisinde olmanın hayalini kuranlar sonuçları nereden, nasıl öğrenebilecek? İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu ile ilgili detaylar…
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından yayımlanan takvime göre sözlü mülakat sonuçları 27 Aralık tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından 3-7 Ocak tarihleri arasında sözlü mülakatlara itiraz işlemleri alınacak. Sözlü mülakat sonuçlarına itirazlar yapılacak olan değerlendirmelerin ardından 14 Ocak tarihinde sonuçlandırılacak. Sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından atamalar 21-26 Ocak tarihleri arasında alınacak.
15 bin öğretmen ataması kapsamında en fazla branş Sınıf Öğretmenliği için ayrıldı. 2 bin 175 kişi olarak açıklanan kontenjanın ardından en fazla alımın yapılacağı bölümler şu şekilde; Özel Eğitim, Okul Öncesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği en çok kontenjan ayrılan bölümler olarak dikkat çekiyor.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA EKRANI