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    • Memurlar
    • 28.12.2021 09:23
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    • 28.12.2021 09:23
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    15 bin öğretmen alımı sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB... Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama ekranı!

    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama ekranı! 15 bin öğretmen alımı sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. MEB takvimine göre 15 bin ek sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü mülakatlar 12-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi ve gözler sonuçlara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları erişime açıldı mı?

    takvim.com.tr
    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama ekranı!

    Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda mesleğini icra etmek isteyen yüzbinlerce eğitimci sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama ekranı araştırmalarını sabah saatlerinden bu yana hızlandırdı. 12 -27 Kasım tarihlerinde sözlü mülakatlar gerçekleşmişti ve heyecanla sonuçların belli olması bekleniyor. Peki konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklaması geldi mi? 15 bin öğretmen alımı sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen alımı içerisinde olmanın hayalini kuranlar sonuçları nereden, nasıl öğrenebilecek? İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu ile ilgili detaylar…

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MEB tarafından yayımlanan takvime göre sözlü mülakat sonuçları 27 Aralık tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından 3-7 Ocak tarihleri arasında sözlü mülakatlara itiraz işlemleri alınacak. Sözlü mülakat sonuçlarına itirazlar yapılacak olan değerlendirmelerin ardından 14 Ocak tarihinde sonuçlandırılacak. Sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından atamalar 21-26 Ocak tarihleri arasında alınacak.

    15 bin öğretmen ataması kapsamında en fazla branş Sınıf Öğretmenliği için ayrıldı. 2 bin 175 kişi olarak açıklanan kontenjanın ardından en fazla alımın yapılacağı bölümler şu şekilde; Özel Eğitim, Okul Öncesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği en çok kontenjan ayrılan bölümler olarak dikkat çekiyor.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA EKRANI

        İŞTE BRANŞ DAĞILIMI

        2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu. Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.
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        Haberler Memurlar 15 bin öğretmen alımı sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB... Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama ekranı!
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