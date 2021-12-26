Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB - 15 bin öğretmen ataması sonuç sorgulama ekranı!

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB - 15 bin öğretmen ataması sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik sonuç tarihini açıkladı ve sınav itirazlarının da ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına ilişkin tüm bilgiler...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından yayımlanan takvime göre sözlü mülakat sonuçları 27 Aralık tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından 3-7 Ocak tarihleri arasında sözlü mülakatlara itiraz işlemleri alınacak. Sözlü mülakat sonuçlarına itirazlar yapılacak olan değerlendirmelerin ardından 14 Ocak tarihinde sonuçlandırılacak. Sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından atamalar 21-26 Ocak tarihleri arasında alınacak.
15 bin öğretmen ataması kapsamında en fazla branş Sınıf Öğretmenliği için ayrıldı. 2 bin 175 kişi olarak açıklanan kontenjanın ardından en fazla alımın yapılacağı bölümler şu şekilde; Özel Eğitim, Okul Öncesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği en çok kontenjan ayrılan bölümler olarak dikkat çekiyor.