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    • Memurlar
    • 26.12.2021 14:19
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    • 26.12.2021 14:22
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    Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB - 15 bin öğretmen ataması sonuç sorgulama ekranı!

    Yüzbinlerce kişi Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 bin öğretmen ataması için heyecan dorukta ve sözlü mülakata katılan adaylar sonuçların hangi tarihte belli olacağını merak etmeye başladı. Aralık ayının son günleri yaşanırken heyecanla beklenen haber geldi ve 15 bin öğretmen ataması sonuç sorgulama ekranının erişime açılacağı tarih belli oldu? Sınav itirazları da belirlenen süre içerisinde yapılmalıdır. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB - 15 bin öğretmen ataması sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik sonuç tarihini açıkladı ve sınav itirazlarının da ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına ilişkin tüm bilgiler...

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MEB tarafından yayımlanan takvime göre sözlü mülakat sonuçları 27 Aralık tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından 3-7 Ocak tarihleri arasında sözlü mülakatlara itiraz işlemleri alınacak. Sözlü mülakat sonuçlarına itirazlar yapılacak olan değerlendirmelerin ardından 14 Ocak tarihinde sonuçlandırılacak. Sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından atamalar 21-26 Ocak tarihleri arasında alınacak.

    15 bin öğretmen ataması kapsamında en fazla branş Sınıf Öğretmenliği için ayrıldı. 2 bin 175 kişi olarak açıklanan kontenjanın ardından en fazla alımın yapılacağı bölümler şu şekilde; Özel Eğitim, Okul Öncesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği en çok kontenjan ayrılan bölümler olarak dikkat çekiyor.

        İŞTE BRANŞ DAĞILIMI

        2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu. Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.
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        Haberler Memurlar Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB - 15 bin öğretmen ataması sonuç sorgulama ekranı!
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