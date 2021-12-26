15 bin öğretmen ataması sonuç sorgulama ekranı! MEB- sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?

Yüzbinlerce kişi Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 bin öğretmen ataması için heyecan dorukta ve sözlü mülakata katılan adaylar sonuçların hangi tarihte belli olacağını merak etmeye başladı. Aralık ayının son günleri yaşanırken heyecanla beklenen haber geldi ve 15 bin öğretmen ataması sonuç sorgulama ekranının erişime açılacağı tarih belli oldu? Sınav itirazları da belirlenen süre içerisinde yapılmalıdır. İşte ayrıntılar…
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından yayımlanan takvime göre sözlü mülakat sonuçları 27 Aralık tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından 3-7 Ocak tarihleri arasında sözlü mülakatlara itiraz işlemleri alınacak. Sözlü mülakat sonuçlarına itirazlar yapılacak olan değerlendirmelerin ardından 14 Ocak tarihinde sonuçlandırılacak. Sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından atamalar 21-26 Ocak tarihleri arasında alınacak.
15 bin öğretmen ataması kapsamında en fazla branş Sınıf Öğretmenliği için ayrıldı. 2 bin 175 kişi olarak açıklanan kontenjanın ardından en fazla alımın yapılacağı bölümler şu şekilde; Özel Eğitim, Okul Öncesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği en çok kontenjan ayrılan bölümler olarak dikkat çekiyor.