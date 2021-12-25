Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 21 Öğretim Görevlisi alacak (Öğretim görevlisi alım ilanları)

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 21 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personelin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi akademik personel alım ilanına başvuru için bilgiler:



1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekir.

2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekli olup, merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- ALES puanının geçerlilik süresi sonuç açıklama tarihi itibarıyla 5 (Beş) yıldır.

4- Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda; - Özel yetenek ile öğrenci alınan lisans programlarından mezun olan adaylarda ALES puan türlerinden en yüksek olanı değerlendirmeye alınacaktır.

5- Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;

- İlan edilen bölüm/anabilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

- Özel yetenek ile öğrenci alınan lisans programlarından mezun olan adaylarda ALES puan türlerinden en yüksek olanı değerlendirmeye alınacaktır.



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