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    • Memurlar
    • 24.12.2021 10:18
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    • 24.12.2021 10:18
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    Kafkas Üniversitesi 23 öğretim elemanı alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Kafkas Üniversitesi 23 öğretim elemanı alım ilanı dikkat çekti.

    Kafkas Üniversitesi 23 öğretim elemanı alacak

    Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 23 öğretim elemanı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Kafkas Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanına başvuru için bilgiler
    1. Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diploma ve transkriptlerinin aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.
    2. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

    İlanla ilgilidiğer bilgiler için tıklayın

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