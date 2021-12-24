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    • Memurlar
    • 24.12.2021 10:34
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    • 24.12.2021 10:34
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    Anadolu Üniversitesi 22 öğretim üyesi alıyor

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Anadolu Üniversitesi 22 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Anadolu Üniversitesi 22 öğretim üyesi alıyor

    Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 22 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için bilgiler
    Başvuru için gerekli belge ve bilgiler:
    Adayların; başvuru dilekçesi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim ve yabancı dil belgesi ile askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca, Üniversitemiz Değerlendirme Ölçütlerine göre Profesör adaylarının 6 adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adaylarının da 4 adet dosyayı dijital ortamda (USB -flash bellek- içinde) hazırlayarak, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde, Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının da kadronun ilan edildiği ilgili Birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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