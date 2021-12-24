15 bin öğretmen atama sonuç sorgulama ekranı! 15 bin atama sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin yeni öğretmen ataması için geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan atamalarda özellikle İstanbul'a ağırlık verileceğini belirterek, ''Bu atamada ağırlığı 7 bin 500 yeni öğretmen ile İstanbul'a vereceğiz.'' ifadelerini kullandı. Başvurular 27 Eylül - 8 Ekim 2021 tarihinde alınmıştı. Gözler bu kez başvuru sonuçlarında! Peki 15 bin atama sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Atama tercihleri ne zaman? İşte 15 bin öğretmen atama sonuç sorgulama ekranı ve diğer tüm detaylar...