15 bin atama sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen atama sonuç sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesine 15 bin ek öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Başvurularını tamamlayan çiçeği burnunda öğretmen adayları şimdilerde başvuru sonuçlarının açıklanması için sık sık araştırmalar yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başvuru sonuçlarıyla ilgili tarih verdi. Peki 15 bin atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Atama tercihleri ne zaman? İşte 15 bin öğretmen atama sonuç sorgulama ekranı!
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
15 bin öğretmen ataması için sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta açıklanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin "İnşallah 31 Ocak tarihinde bu öğretmenlerimizin atamalarını tamamlayacağız. Bu atamada ağırlığı 7 bin 500 yeni öğretmen ile İstanbul'a vereceğiz. Eğitimdeki; okul, öğretmen, sistem eksiklerini büyük ölçüde giderdiğimiz için inşallah bundan sonra artık enerjimizi kalitenin yükseltilmesine vereceğiz" açıklamasında bulundu.
ÖĞRETMEN ATAMASI İTİRAZ TARİHLERİ
Sınav sonuçlarına ilişkin itiraz 3-7 Ocak tarihleri arasında alınacak. İtiraz sonuçları da 14 Ocak'ta açıklanacak.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Atama tercihleri 21-26 Ocak tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları da 31 Ocak'ta açıklanacak.