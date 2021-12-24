15 bin atama sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen atama sonuç sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesine 15 bin ek öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Başvurularını tamamlayan çiçeği burnunda öğretmen adayları şimdilerde başvuru sonuçlarının açıklanması için sık sık araştırmalar yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başvuru sonuçlarıyla ilgili tarih verdi. Peki 15 bin atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Atama tercihleri ne zaman? İşte 15 bin öğretmen atama sonuç sorgulama ekranı!