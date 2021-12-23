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    • Memurlar
    • 23.12.2021 09:14
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    • 23.12.2021 09:17
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    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 20 bin sağlıkçı alımı başvuru sonuç tarihi!

    Sağlık Bakanlığına yapılacak 20 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru süresi sona erdi. Adaylar 16-22 Aralık tarihleri arasında başvurularını tamamladı. Gözler bu kez başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 20 bin sözleşmeli personel alımı sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı 20 bin sağlıkçı alımı başvuru sonuç tarihi ve diğer tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    20 bin sağlıkçı alımı başvuru sonuç tarihi!

    Sağlık Bakanlığı 2022 yılı için bünyesine hemşire, ebe, sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri unvanlarında toplam 20 bin personel katacak. Başvurular 22 Aralık'ta sona erdi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte 20 bin sağlıkçı alımı başvuru sonuç tarihi ve sorgulama ekranı!

    SAĞLIK BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sağlık Bakanlığı'na başvuracak adaylar tercihlerini 22 Aralık 2021 tarihinde saat 23.59'da ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tamamladı.

    Başvuru sonuçlarının en geç ocağın ilk haftası açıklanması bekleniyor. Atama sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizde yer verilecektir .

    20 BİN SAĞLIKÇI ALIMI BAŞVURU SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilirler. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecek.

    Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenecekler.

        SAĞLIK BAKANLIĞI BRANŞ DAĞILIMI

        20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, 10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek.

        SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

        ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmayacaktır.

        YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

        1 Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

        2 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

        3 Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

        4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

        5 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.
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        Haberler Memurlar Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 20 bin sağlıkçı alımı başvuru sonuç tarihi!
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