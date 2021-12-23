Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 20 bin sağlıkçı alımı başvuru sonuç tarihi!

Sağlık Bakanlığı 2022 yılı için bünyesine hemşire, ebe, sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri unvanlarında toplam 20 bin personel katacak. Başvurular 22 Aralık'ta sona erdi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte 20 bin sağlıkçı alımı başvuru sonuç tarihi ve sorgulama ekranı!
SAĞLIK BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı'na başvuracak adaylar tercihlerini 22 Aralık 2021 tarihinde saat 23.59'da ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tamamladı.
Başvuru sonuçlarının en geç ocağın ilk haftası açıklanması bekleniyor. Atama sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizde yer verilecektir .
20 BİN SAĞLIKÇI ALIMI BAŞVURU SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilirler. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecek.
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenecekler.