ÖSYM personel alımı başvuru şartları neler? En az 60 puan ile ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Bugün son gün…

ÖSYM personel alımı başvuru şartları neler? En az 60 puan ile ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 9-23 Aralık tarihleri arasında başvuruların alınacağı ÖSYM kamu personeli başvuruları için bugün son gün. Kamuda kariyer hedefleyen binlerce kişi için hangi kadrolarda kaç kişi alınacağı, hangi şartların istendiği gibi bilgileri haberimzide derledik.
ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ÖSYM Kamu personeli alımı başvuruları ilanın yayım tarihi olan 9 Aralık 2021 tarihi ile başvurular başlamış olup en geç 23 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını sadece istenen belgeler ile birlikte ÖSYM Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
ALIM YAPILACAK KADROLAR
ÖSYM toplamda 14 kişilik boş kadro ile sözleşmeli Kamu personeli alımı yapacak.
6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ( Erkek ),
3 Büro Personeli,
5 Sınav Hizmetleri Uzmanı,
ÖSYM KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
ARANAN NİTELİKLER
1-Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,
2-2020 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puana sahip olmak.