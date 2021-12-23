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    • Memurlar
    • 23.12.2021 09:04
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    • 23.12.2021 09:06
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    ÖSYM personel alımı başvuru şartları neler? En az 60 puan ile ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Bugün son gün…

    Sabah saatlerinden itibaren ÖSYM personel alımı başvuru şartları neler? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) en az 60 KPSS puanı ile bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapacağını duyurmuştu. 9 Aralık’ta başlayan başvurular 23 Aralık’ta yani bugün sona erecek ve henüz işlem yapmamış olanlar ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorgulamasını yapıyor. ÖSYM’nin hangi kadrolara kaç kişi alınacağı da açıklandı ve başvuru şartları, sözlü sınav hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    ÖSYM personel alımı başvuru şartları neler?

    ÖSYM personel alımı başvuru şartları neler? En az 60 puan ile ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 9-23 Aralık tarihleri arasında başvuruların alınacağı ÖSYM kamu personeli başvuruları için bugün son gün. Kamuda kariyer hedefleyen binlerce kişi için hangi kadrolarda kaç kişi alınacağı, hangi şartların istendiği gibi bilgileri haberimzide derledik.

    ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    ÖSYM Kamu personeli alımı başvuruları ilanın yayım tarihi olan 9 Aralık 2021 tarihi ile başvurular başlamış olup en geç 23 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını sadece istenen belgeler ile birlikte ÖSYM Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

    ALIM YAPILACAK KADROLAR

    ÖSYM toplamda 14 kişilik boş kadro ile sözleşmeli Kamu personeli alımı yapacak.

    6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ( Erkek ),

    3 Büro Personeli,

    5 Sınav Hizmetleri Uzmanı,

    ÖSYM KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

    ARANAN NİTELİKLER

    1-Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,
    2-2020 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puana sahip olmak.

        GENEL ŞARTLAR

        1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,
        2-Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
        3-Adayların 170 cm'den kısa olmaması ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15'ten fazla 13'ten az olmaması,
        4-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
        5-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,
        6-Askerlikle ilişkisi bulunmamak,
        7-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
        8-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

        BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELER?

        1-Fotoğraflı başvuru formu, (Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)
        2-Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi,
        3-Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi, (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
        4-Askerlik durum belgesi,
        5-2020 KPSS sınav sonuç belgesi,
        6-Silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi

        DİĞER KADROLARDA BAŞVURU ŞARTLARI, SÖZLÜ SINAV, SONUÇLAR GİBİ BİLGİLERİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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