ÖSYM personel alımı başvuru şartları neler? En az 60 puan ile ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Bugün son gün…

GENEL ŞARTLAR



1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

2-Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

3-Adayların 170 cm'den kısa olmaması ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15'ten fazla 13'ten az olmaması,

4-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

5-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,

6-Askerlikle ilişkisi bulunmamak,

7-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

8-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.