ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? 95. dönem ÖGG sınav sonuç tarihi! ÖGG sınav sonuçları belli oldu mu?

95. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim ve 71. Yenileme Sınavının sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 19 Aralık'ta sınav sorularını yayınlamıştı. Peki ÖGG sınav sonuç tarihi belli oldu mu? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı...
ÖGG SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
95. dönem ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 2021 yılının son ÖGG sınavı 19 Aralık'ta yapıldı. Silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar Pazar günü heyecanla sınava katıldı. 95. dönem ÖGG sınav sonuçları için gözler EGM'de Sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Son dakika gelişmeler geldikçe haberimizde yer verilecektir.
95. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuçlar açıklandığında puanınızı öğrenmek için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.
SINAV SORULARINA İTİRAZ
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.
4.2. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.
Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir