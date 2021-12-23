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    • Memurlar
    • 23.12.2021 16:31
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    • 23.12.2021 16:31
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    AFAD personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AFAD başvuru sonuç sorgulama nereden yapılır?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 1.749 personel alımı başvuru sonuçlarıyla ilgili araştırmalar artışa geçti. Başvuruları geçen ay sona ermesiyle birlikte sonuçlar için geri sayım devam ediyor. İlana başvuru yapanlar binlerce aday ise sonuçlara odaklandı. Peki, AFAD personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AFAD başvuru sonuç sorgulama nereden yapılır? İşte son gelişmeler...

    AFAD personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

    AFAD personel alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 1.749 personel alımı başvuruları 18-27 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Peki, AFAD personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AFAD başvuru sonuç sorgulama nereden yapılır? İşte detaylar...

    AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Adaylar başvurularını 18-27 Kasım'da e-Devlet üzerinden tamamlandı. Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz duyurulmadı.

    Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, AFAD'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere, 1101 boş pozisyona, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak.

    Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı sınavına başvuranlarda, 2020 KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranacak.

    Ayrıca AFAD tarafından çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

    Sözleşmeli personel alımı sınavına başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekecek.

        SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANLARI İLE İLGİLİ DUYURU (ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ İLE DİĞER POZİSYONLAR)

        İşte AFAD'dan yapılan açıklama:

        "Başkanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile diğer pozisyonlara sözleşmeli personel alımıyla ilgili 31/10/2021 tarihli ve 31645 sayılı Resmî Gazete ile afad.gov.tr adresimizde yayımlanan;

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Taşra Teşkilatında İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alım İlanı'nın Sınava Katılma Şartları başlıklı 2. maddesinde yer alan "2.13. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak." maddesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Taşra Teşkilatında İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Personel Alım İlanı'nın Sınava Katılma Şartları başlıklı 2. maddesinde yer alan "2.1.7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak." maddesi iptal edilmiştir.

        Bu doğrultuda düzeltilmiş her iki ilan metni ektedir."
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