TCDD personel alımı şartları 2021 nelerdir? TCDD personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl, nereden yapılır? İşte kadrolar…

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

İmalat İşçiliği, Lokomotif-Motor-Vagon İmal ve Tamircisi, Elektirikçi, Kaynakçı,Elektronik işçisi, Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörü alanlarında önlisans mezunu alımı gerçekleştirilecek. Ayrıca eski hükümlü 21, engelli 11 daimi işçi temini de yapılacağı TCDD tarafından bildirildi.

TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

-Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR'da ilan edilen işgücü

talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları

gerekmektedir.

-Sadece 18-35 yaş arası erkek adaylar başvuru yapacaktır. (İşyerimiz ağır ve tehlikeli iş kapsamındadır ve işçilerimiz kol

gücüyle çalışmaktadır)



-Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.