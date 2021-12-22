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    • 22.12.2021 09:01
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    • 22.12.2021 09:02
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    TCDD personel alımı şartları 2021 nelerdir? TCDD personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl, nereden yapılır? İşte kadrolar…

    TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 182 kişi sürekli işçi alımı yapacağının duyurulmasının ardından TCDD personel alımı şartları 2021 nelerdir? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Kamu personeli olma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar TCDD bünyesinde hangi kadrolara alım yapacağını merak etmeye başladı. Peki TCDD personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? Türkiye genelinde alım yapılacak ve başvuruda istenen belgelerin neler olduğu da açıklandı. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    TCDD personel alımı şartları 2021 nelerdir?

    TCDD personel alımı şartları 2021 nelerdir? TCDD personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl, nereden yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 182 kişi sürekli işçi alımı yapacak ve hangi kadrolar için istihdam yapılacağı belli oldu. Başvurular belirlenen kısa tarih içerisinde alınacak ve kaçırmak istemeyenler için başvuruda gerekli belgelerin neler olduğunu haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

    TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

    TCDD bünyesinde görev almak için İŞKUR üzerinden 20.12.2021-24.12.2021 tarihleri arasında başvurular alınacaktır.

    HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

    İmalat İşçiliği, Lokomotif-Motor-Vagon İmal ve Tamircisi, Elektirikçi, Kaynakçı,Elektronik işçisi, Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörü alanlarında önlisans mezunu alımı gerçekleştirilecek. Ayrıca eski hükümlü 21, engelli 11 daimi işçi temini de yapılacağı TCDD tarafından bildirildi.

    TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    -Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR'da ilan edilen işgücü
    talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları
    gerekmektedir.

    -Sadece 18-35 yaş arası erkek adaylar başvuru yapacaktır. (İşyerimiz ağır ve tehlikeli iş kapsamındadır ve işçilerimiz kol
    gücüyle çalışmaktadır)

    -Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

        BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELER?

        1- Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi)
        2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
        3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile
        www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı
        istenecektir.),
        4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),
        5- KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli)
        6- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)
        7- Başvuru Formu
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        Haberler Memurlar TCDD personel alımı şartları 2021 nelerdir? TCDD personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl, nereden yapılır? İşte kadrolar…
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