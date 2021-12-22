Şehir hastanelerine personel alımı son gün! 5.500-6.500 TL maaşla KPSS şartsız memur ve personel alımı başvuru şartları!

Tercih Süreci Sona Eriyor!

Bakanlık 2021 yılı 20 bin sözleşmeli personel ataması için tercihler 16 Aralık 2021 tarihi ile ÖSYM üzerinde başlamıştı. Tercihler en geç 22 Aralık 2021 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir. Tercih yapacaklar aşağıdaki bağlantı sayesinde Tercih kılavuzlarına ulaşabilecekler. Tercihler ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapılacak.

Tercih Ücretini Ödeme de Son Gün!

Bildiğiniz gibi ÖSYM tercihleri belli bir ücret karşılığında yapılmaktadır. 2020 / 10 kapsamında tercih yapmış ancak tercih ücretini yatırmamış olan adayların tercihleri geçersiz sayılacaktır. Bu yönde Henüz tercih ücretinizi yatırmadıysanız mutlaka ÖSYM anlaşmalı bankalara ödeme yapmanız gereklidir.