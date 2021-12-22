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    • Memurlar
    • 22.12.2021 11:11
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    • 22.12.2021 11:47
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    Şehir hastanelerine personel alımı son gün! 5.500-6.500 TL maaşla KPSS şartsız memur ve personel alımı başvuru şartları!

    Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımında sona geldik. Bakanlık 2021 senesi kapsamında 20 bin sözleşmeli personel alımlarının tercih kılavuzu ile uygulanacağı daha evvel de duyurmuştu. KPSS 2021/10 ile yayımlanan tercih kılavuzuna göre şehir hastanelerine 20 bin personel alımı müracaatı başlamıştı. Fakat tercih sürecinde sona geldik. Öte yandan Şehir Hastanelerine personel alımları İŞKUR üzerinden de yapılıyor. İlanlara baktığımızda özel güvenlik görevlisi, davet merkezi görevlisi, oda destek personeli, tıbbi sekreter, resepsiyon görevlisi, aşçı, kepçeci, meydancı, depo personeli, engelli personel alımları devam ediyor.

    takvim.com.tr
    Şehir hastanelerine personel alımı son gün! 5.500-6.500 TL maaşla...

    Hastanelere personel alımı müracaatlarında son geldik. 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına kimler müracaat yapabiliyor? Lise ön lisans ve lisans kadroları?

    En Az Lise Mezunu 20 Bin Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak!

    Sağlık Bakanlığı yayımladığı duyuru ile 20 bin kişilik kadro ile Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu personel alımı yapacağını duyurmuştu. Bu kapsamda alımlar,

    Lise Mezunu 1.802 personel alınacak

    Ön Lisans mezunu 6356 Personel alınacak

    Lisans mezunu 11842 personel alınacak

    Tercih Süreci Sona Eriyor!

    Bakanlık 2021 yılı 20 bin sözleşmeli personel ataması için tercihler 16 Aralık 2021 tarihi ile ÖSYM üzerinde başlamıştı. Tercihler en geç 22 Aralık 2021 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir. Tercih yapacaklar aşağıdaki bağlantı sayesinde Tercih kılavuzlarına ulaşabilecekler. Tercihler ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapılacak.

    Tercih Ücretini Ödeme de Son Gün!

    Bildiğiniz gibi ÖSYM tercihleri belli bir ücret karşılığında yapılmaktadır. 2020 / 10 kapsamında tercih yapmış ancak tercih ücretini yatırmamış olan adayların tercihleri geçersiz sayılacaktır. Bu yönde Henüz tercih ücretinizi yatırmadıysanız mutlaka ÖSYM anlaşmalı bankalara ödeme yapmanız gereklidir.

        İŞKUR ÜZERİNDEN DE ŞEHİR HASTANELERİNE PERSONEL ALIMI YAPILIYOR

        Hemşire, doktor, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi görevlisi, oda destek personeli, tıbbi sekreter, resepsiyon görevlisi, aşçı, kepçeci, meydancı, depo personeli, engelli personel, ambulans şoförü, hasta bakıcı, eczacı, ameliyathane teknisyeni, ameliyathane hemşiresi, eski hükümlü işçi, hasta kabul sekreteri gibi çok sayıda kadro ve pozisyon yer alıyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        ŞEHİR HASTANELERİ İŞ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Bursa, İzmir kent hastaneleri başta olmak üzere ülkedeki bütün kent hastanelerine yönelik iş ilanları Sağlık Bakanlığı doğrultusundan duyurulmaktadır. Devlet Personel Başkanlığı ve İŞKUR aracılığı ile de iş ilanları paylaşılabilir. Memur kadrosuna yönelik sözleşmeli ve kadrolu personel alımlarında genellikle KPSS puan koşulu aranır. KPSS koşulunun aranmadığı iş ilanları da vardır.

        Bu ilanlarda ise eğitim, yaş, deney gibi değişik özel şartlar aranabilir. Hem de taşeron olarak iş ilanları da yapılabilir. Bu halde İŞKUR'a, söz hususu şirkete giderek iş müracaatı yapabilirsiniz. İŞKUR üzerinden yapılacak iş müracaatları amacıyla sisteme üye olmanız ve T.C. kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekir. Hem de İŞKUR'un il müdürlüklerine giderek de iş ilanlarına elle müracaat yapabilirsiniz.

        ŞEHİR HASTANESİ PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Memurlar Şehir hastanelerine personel alımı son gün! 5.500-6.500 TL maaşla KPSS şartsız memur ve personel alımı başvuru şartları!
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