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    • Memurlar
    • 22.12.2021 10:19
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    • 22.12.2021 10:32
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    OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Orman Genel Müdürlüğü 22 orman mühendisi alımı başvuruları nasıl yapılır?

    Gündemde binlerce kişi OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde kariyer hedefleyenler için müjdeli haber geldi ve 22 orman mühendisi alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru tarih aralığının yanı sıra adaylarda aranan niteliklerin neler olduğu da açıklandı. Peki OGM 22 orman mühendisi alımı başvuruları ne zaman, nasıl, nereden yapılır? OGM personel alımı sonuç tarihi duyuruldu mu? İşte kadro dağılımı…

    takvim.com.tr
    OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Orman Genel Müdürlüğü 22 orman mühendisi alımı başvuruları nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Orman Genel Müdürlüğü bünyesine personel alımı yapılacak ve şartların neler olduğu açıklanınca hemen araştırma konusu oldu. OGM başvuru tarihleri de belli oldu, işte ayrıntılar...

    OGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

    Adaylar 24 Aralık 2021 - 05 Ocak 2022 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklar. Her aday en fazla 7 adet tercih yapabilecek.

    ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

    b) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

    c) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.

    ç) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

    d) İlanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "atama işlemleri yapılarak göreve başlatılmış olsalar bile" atamaları iptal edilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

        BAŞVURU SONUÇLARI HANGİ TARİHTE BELLİ OLACAK?

        Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınava katılacakları yer ve saati 15 Ocak 2022 tarihine kadar www.ogm.gov.tr internet adresinden ve http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecek olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak.

        İşte kadro dağılımı:

        22 adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır.

        İLİ ADET
        ANTALYA 4
        BALIKESİR 2
        BURSA 4
        BİLECİK 2
        İZMİR 2
        MANİSA 4
        MUĞLA 4
        TOPLAM 22
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