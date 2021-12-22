OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Orman Genel Müdürlüğü 22 orman mühendisi alımı başvuruları nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Orman Genel Müdürlüğü bünyesine personel alımı yapılacak ve şartların neler olduğu açıklanınca hemen araştırma konusu oldu. OGM başvuru tarihleri de belli oldu, işte ayrıntılar...
OGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Adaylar 24 Aralık 2021 - 05 Ocak 2022 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklar. Her aday en fazla 7 adet tercih yapabilecek.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
b) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
c) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.
ç) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
d) İlanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "atama işlemleri yapılarak göreve başlatılmış olsalar bile" atamaları iptal edilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.