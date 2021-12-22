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    • Memurlar
    • 22.12.2021 09:39
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    • 22.12.2021 09:41
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    Başvurular için son gün! Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru ekranı! Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman?

    Sabah saatlerinden itibaren Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru ekranı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Başvurular 16 Aralık’ta başlamıştı ve 22 Aralık yani bugün sona erecek. Henüz işlemlerini tamamlamamış olanların acele etmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefleyenler alım yapılacağını duyunca oldukça heyecanlanmış ve hangi branşlarda atama olacağını merak etmeye başlamıştı. Peki Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

    takvim.com.tr
    Başvurular için son gün! Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru ekranı!

    Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru ekranı! Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Farklı branşlarda Sağlık Bakanlığı bünyesine 20 bin personel alımı yapacağını duyuran Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün'de başvuru tercihleri ile ilgili bilgileri açıkladı. Bugün sona erecek başvurular hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün: KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapabilirsiniz.

    Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları da tercih yapabilecek. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları ise şöyle;

    Biyolog 6 (lisans), çocuk gelişimcisi 96 (lisans), dil ve konuşma terapisti 50 (lisans), diyetisyen 338 (lisans), ebe 1600 (lisans), fizyoterapist 390 (lisans), hemşire 8794 (lisans), hemşire 1554 (ortaöğretim), iş ve uğraşı terapisti (ergoterapist) 46 (lisans), odyolog 50 (lisans), perfüzyonist 14 (lisans), psikolog 287 (lisans), sağlık fizikçisi 27 (lisans), sağlık teknikeri - adli tıp 23 (ön lisans), sağlık teknikeri - ağız ve diş sağlığı 220 (ön lisans), sağlık teknikeri - ameliyat 66 (ön lisans), sağlık teknikeri - anestezi 1107 (ön lisans), sağlık teknikeri - çevre sağlığı 66 (ön lisans), sağlık teknikeri - diş protez 66 (ön lisans), sağlık teknikeri - diyaliz 172 (ön lisans), sağlık teknikeri - eczane 122 (ön lisans), sağlık teknikeri - elektronörofizyoloji 39 (ön lisans), sağlık teknikeri - evde bakım 98 (ön lisans), sağlık teknikeri - fizik tedavi 137 (ön lisans),

        sağlık teknikeri - ilk ve acil yardım 1194 (ön lisans), sağlık teknikeri - iş ve uğraşı terapisi 22 (ön lisans), sağlık teknikeri - laboratuvar 513 (ön lisans), sağlık teknikeri - odyometri 112 (ön lisans), sağlık teknikeri - ortopedi 130 (ön lisans), sağlık teknikeri - patolojik anatomi 27 (ön lisans), sağlık teknikeri - podolog 20 (ön lisans), sağlık teknikeri - radyoterapi 40 (ön lisans), sağlık teknikeri - röntgen 706 (ön lisans), sağlık teknikeri - tıbbi sekreter 1466 (ön lisans), sağlık teknikeri - yaşlı bakım teknikeri 10 (ön lisans), sağlık teknisyeni - anestezi 43 (ortaöğretim), sağlık teknisyeni - çevre sağlığı 10 (ortaöğretim), sağlık teknisyeni - ilk ve acil yardım 66 (ortaöğretim), sağlık teknisyeni - laboratuvar 43 (ortaöğretim), sağlık teknisyeni - röntgen 43 (ortaöğretim), sağlık teknisyeni - tıbbi sekreter 43 (ortaöğretim), sosyal çalışmacı 144 (lisans), toplam 11842 (lisans), 6356 (ön lisans), 1802 (ortaöğretim), genel toplam (20000)

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

        Adaylar, tercihlerini 16-22 Aralık tarihleri arasında yapabilecek

        TERCİH NASIL YAPILIR?

        Adaylar tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
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        Haberler Memurlar Başvurular için son gün! Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru ekranı! Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman?
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