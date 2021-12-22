Başvurular için son gün! Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru ekranı! Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru ekranı! Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Farklı branşlarda Sağlık Bakanlığı bünyesine 20 bin personel alımı yapacağını duyuran Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün'de başvuru tercihleri ile ilgili bilgileri açıkladı. Bugün sona erecek başvurular hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
ÖSYM Başkanı Halis Aygün: KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapabilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları da tercih yapabilecek. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları ise şöyle;
Biyolog 6 (lisans), çocuk gelişimcisi 96 (lisans), dil ve konuşma terapisti 50 (lisans), diyetisyen 338 (lisans), ebe 1600 (lisans), fizyoterapist 390 (lisans), hemşire 8794 (lisans), hemşire 1554 (ortaöğretim), iş ve uğraşı terapisti (ergoterapist) 46 (lisans), odyolog 50 (lisans), perfüzyonist 14 (lisans), psikolog 287 (lisans), sağlık fizikçisi 27 (lisans), sağlık teknikeri - adli tıp 23 (ön lisans), sağlık teknikeri - ağız ve diş sağlığı 220 (ön lisans), sağlık teknikeri - ameliyat 66 (ön lisans), sağlık teknikeri - anestezi 1107 (ön lisans), sağlık teknikeri - çevre sağlığı 66 (ön lisans), sağlık teknikeri - diş protez 66 (ön lisans), sağlık teknikeri - diyaliz 172 (ön lisans), sağlık teknikeri - eczane 122 (ön lisans), sağlık teknikeri - elektronörofizyoloji 39 (ön lisans), sağlık teknikeri - evde bakım 98 (ön lisans), sağlık teknikeri - fizik tedavi 137 (ön lisans),