Başvurular için son gün! Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru ekranı! Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru ekranı! Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Farklı branşlarda Sağlık Bakanlığı bünyesine 20 bin personel alımı yapacağını duyuran Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün'de başvuru tercihleri ile ilgili bilgileri açıkladı. Bugün sona erecek başvurular hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor.