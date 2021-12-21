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    • Memurlar
    • 21.12.2021 11:23
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    • 21.12.2021 11:23
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    TCDD Genel Müdürlüğü 21 daimi eski hükümlü işçi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan TCDD Genel Müdürlüğü 21 daimi eski hükümlü işçi alım ilanı dikkat çekti.

    TCDD 21 daimi eski hükümlü işçi alımı yapacak

    TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 21 daimi eski hükümlü işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak işçilerin motor tamircisi, lokomotif tamircisi ve elektrikçi gibi pozisyonlarda görevlendirileceği açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte TCDD Genel Müdürlüğü daimi işçi alım ilanına başvuru için istenen belgeler
    1- Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi)
    2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
    3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),
    4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),
    5- KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli)
    6- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)
    7- Başvuru Formu
    8- Eski Hükümlü Belgesi fotokopisi (Cumhuriyet Savcılığından alınacak)

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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