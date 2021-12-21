TCDD Genel Müdürlüğü 21 daimi eski hükümlü işçi alımı yapacak

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 21 daimi eski hükümlü işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak işçilerin motor tamircisi, lokomotif tamircisi ve elektrikçi gibi pozisyonlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte TCDD Genel Müdürlüğü daimi işçi alım ilanına başvuru için istenen belgeler

1- Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

5- KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli)

6- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

7- Başvuru Formu

8- Eski Hükümlü Belgesi fotokopisi (Cumhuriyet Savcılığından alınacak)

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