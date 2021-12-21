Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl, nereden yapılır? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel ataması ne zaman?

Yüzbinlerce kişi gündemde yoğun bir şekilde Sağlık Bakanlığı 20 bin personel ataması ne zaman? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kurum bünyesine 20 bin personel alımı atamasının yapılacağını duyurmuştu ve detaylar merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ise 16 Aralık'ta başladı ve yarın yanı 22 Aralık'ta sona erecek. Henüz tercihlerini yapmamış olan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl, nereden yapılır? Sorgulamasını yapmaya başladı. İşte ayrıntılar…
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
ÖSYM Başkanı Halis Aygün: KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapabilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları da tercih yapabilecek. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları ise şöyle;
Biyolog 6 (lisans), çocuk gelişimcisi 96 (lisans), dil ve konuşma terapisti 50 (lisans), diyetisyen 338 (lisans), ebe 1600 (lisans), fizyoterapist 390 (lisans), hemşire 8794 (lisans), hemşire 1554 (ortaöğretim), iş ve uğraşı terapisti (ergoterapist) 46 (lisans), odyolog 50 (lisans), perfüzyonist 14 (lisans), psikolog 287 (lisans), sağlık fizikçisi 27 (lisans), sağlık teknikeri - adli tıp 23 (ön lisans), sağlık teknikeri - ağız ve diş sağlığı 220 (ön lisans), sağlık teknikeri - ameliyat 66 (ön lisans), sağlık teknikeri - anestezi 1107 (ön lisans), sağlık teknikeri - çevre sağlığı 66 (ön lisans), sağlık teknikeri - diş protez 66 (ön lisans), sağlık teknikeri - diyaliz 172 (ön lisans), sağlık teknikeri - eczane 122 (ön lisans), sağlık teknikeri - elektronörofizyoloji 39 (ön lisans), sağlık teknikeri - evde bakım 98 (ön lisans), sağlık teknikeri - fizik tedavi 137 (ön lisans),