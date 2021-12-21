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    • Memurlar
    • 22.12.2021 09:23
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    • 22.12.2021 09:23
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    Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl, nereden yapılır? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel ataması ne zaman?

    Sağlık Bakanlığı 20 bin personel ataması ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl, nereden yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri 16 Aralık tarihinde başladı ve 22 Aralık tarhinde son bulacak. Henüz yapmamış olan kişiler branş dağılımını merak ederek araştırma yapıyor. Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımına ilişkin merak edilen tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl, nereden yapılır?

    Yüzbinlerce kişi gündemde yoğun bir şekilde Sağlık Bakanlığı 20 bin personel ataması ne zaman? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kurum bünyesine 20 bin personel alımı atamasının yapılacağını duyurmuştu ve detaylar merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ise 16 Aralık'ta başladı ve yarın yanı 22 Aralık'ta sona erecek. Henüz tercihlerini yapmamış olan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl, nereden yapılır? Sorgulamasını yapmaya başladı. İşte ayrıntılar…

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün: KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapabilirsiniz.

    Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları da tercih yapabilecek. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları ise şöyle;

    Biyolog 6 (lisans), çocuk gelişimcisi 96 (lisans), dil ve konuşma terapisti 50 (lisans), diyetisyen 338 (lisans), ebe 1600 (lisans), fizyoterapist 390 (lisans), hemşire 8794 (lisans), hemşire 1554 (ortaöğretim), iş ve uğraşı terapisti (ergoterapist) 46 (lisans), odyolog 50 (lisans), perfüzyonist 14 (lisans), psikolog 287 (lisans), sağlık fizikçisi 27 (lisans), sağlık teknikeri - adli tıp 23 (ön lisans), sağlık teknikeri - ağız ve diş sağlığı 220 (ön lisans), sağlık teknikeri - ameliyat 66 (ön lisans), sağlık teknikeri - anestezi 1107 (ön lisans), sağlık teknikeri - çevre sağlığı 66 (ön lisans), sağlık teknikeri - diş protez 66 (ön lisans), sağlık teknikeri - diyaliz 172 (ön lisans), sağlık teknikeri - eczane 122 (ön lisans), sağlık teknikeri - elektronörofizyoloji 39 (ön lisans), sağlık teknikeri - evde bakım 98 (ön lisans), sağlık teknikeri - fizik tedavi 137 (ön lisans),

        sağlık teknikeri - ilk ve acil yardım 1194 (ön lisans), sağlık teknikeri - iş ve uğraşı terapisi 22 (ön lisans), sağlık teknikeri - laboratuvar 513 (ön lisans), sağlık teknikeri - odyometri 112 (ön lisans), sağlık teknikeri - ortopedi 130 (ön lisans), sağlık teknikeri - patolojik anatomi 27 (ön lisans), sağlık teknikeri - podolog 20 (ön lisans), sağlık teknikeri - radyoterapi 40 (ön lisans), sağlık teknikeri - röntgen 706 (ön lisans), sağlık teknikeri - tıbbi sekreter 1466 (ön lisans), sağlık teknikeri - yaşlı bakım teknikeri 10 (ön lisans), sağlık teknisyeni - anestezi 43 (ortaöğretim), sağlık teknisyeni - çevre sağlığı 10 (ortaöğretim), sağlık teknisyeni - ilk ve acil yardım 66 (ortaöğretim), sağlık teknisyeni - laboratuvar 43 (ortaöğretim), sağlık teknisyeni - röntgen 43 (ortaöğretim), sağlık teknisyeni - tıbbi sekreter 43 (ortaöğretim), sosyal çalışmacı 144 (lisans), toplam 11842 (lisans), 6356 (ön lisans), 1802 (ortaöğretim), genel toplam (20000)

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

        Adaylar, tercihlerini 16-22 Aralık tarihleri arasında yapabilecek

        TERCİH NASIL YAPILIR?

        Adaylar tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
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        Haberler Memurlar Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl, nereden yapılır? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel ataması ne zaman?
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