Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl, nereden yapılır? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel ataması ne zaman?

Yüzbinlerce kişi gündemde yoğun bir şekilde Sağlık Bakanlığı 20 bin personel ataması ne zaman? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kurum bünyesine 20 bin personel alımı atamasının yapılacağını duyurmuştu ve detaylar merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ise 16 Aralık'ta başladı ve yarın yanı 22 Aralık'ta sona erecek. Henüz tercihlerini yapmamış olan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl, nereden yapılır? Sorgulamasını yapmaya başladı. İşte ayrıntılar…