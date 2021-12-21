Sağlık Bakanlığı 20 bin personel ataması ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl, nereden yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri 16 Aralık tarihinde başladı ve 22 Aralık tarhinde son bulacak. Henüz yapmamış olan kişiler branş dağılımını merak ederek araştırma yapıyor. Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımına ilişkin merak edilen tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
ÖSYM Başkanı Halis Aygün: KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapabilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları da tercih yapabilecek. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları ise şöyle;
Biyolog 6 (lisans), çocuk gelişimcisi 96 (lisans), dil ve konuşma terapisti 50 (lisans), diyetisyen 338 (lisans), ebe 1600 (lisans), fizyoterapist 390 (lisans), hemşire 8794 (lisans), hemşire 1554 (ortaöğretim), iş ve uğraşı terapisti (ergoterapist) 46 (lisans), odyolog 50 (lisans), perfüzyonist 14 (lisans), psikolog 287 (lisans), sağlık fizikçisi 27 (lisans), sağlık teknikeri - adli tıp 23 (ön lisans), sağlık teknikeri - ağız ve diş sağlığı 220 (ön lisans), sağlık teknikeri - ameliyat 66 (ön lisans), sağlık teknikeri - anestezi 1107 (ön lisans), sağlık teknikeri - çevre sağlığı 66 (ön lisans), sağlık teknikeri - diş protez 66 (ön lisans), sağlık teknikeri - diyaliz 172 (ön lisans), sağlık teknikeri - eczane 122 (ön lisans), sağlık teknikeri - elektronörofizyoloji 39 (ön lisans), sağlık teknikeri - evde bakım 98 (ön lisans), sağlık teknikeri - fizik tedavi 137 (ön lisans),