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    • Memurlar
    • 20.12.2021 12:46
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    • 20.12.2021 12:47
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    Vekil maaşları ne kadar oldu? 2022 Milletvekili ve emekli milletvekili maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel vekil maaşları 2022!

    Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Memur maaşlarından etkilenen bir diğer kalem ise milletvekili maaşları oluyor. Bu sene kamuda tasarruf için vekillere enflasyon oranının altında zam yapıldığı açıklandı. Belirlenen orana göre yapılacak zam yüzde 40'lara kadar ulaşıyor. Şu anda 25 bin TL olan milletvekili maaşlarının 2022'de ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 vekil maaşları ne kadar oldu? Milletvekili ve emekli milletvekili maaşları kaç TL oldu? İşte güncel milletvekili maaşları!

    takvim.com.tr
    Vekil maaşları ne kadar oldu? 2022 Milletvekili ve emekli milletvekili maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel vekil maaşları 2022!

    Milletvekili maaşları için 2022 zam oranı açıklandı. Kamuda tasarruf için vekillere enflasyon oranının altında zam yapıldığı açıklandı. Peki, Vekil maaşları ne kadar oldu? Milletvekili ve emekli milletvekili maaşları ne kadar, kaç TL oldu 2022? İşte tüm merak edilenler!

    Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yapılan rekor zam sonrası gözler memur ve emekli maşlarına çevrildi.

    Asgari ücrete yüzde 50 oranında zammın ardından beklentilerin artmasının yanında, emeklilere seyyalen yapılacak zam miktarı ve enflasyon farkı konuları da değerlendirmeler arasında.

    Buna göre yapılacak zam yüzde 40'lara kadar varıyor.

    Memur maaşlarından etkilen bir diğer kalem ise milletvekilleri maaşları.

        VEKİLLERE ZAM YÜZDE 14 OLACAK

        Bu yıl ekonomide yaşanan dalgalı seyir üzereine kamuda tasarruf dönemi başladı.

        Kamuda tasarrufta milletvekillerine verilen maaş bu yıl yükselen enflasyona oranının altında zam yapılacak.

        Yüzde 23,85'lik enflasyon beklentisine rağmen, milletvekili maaşlarına yapılacak zam oranı 14,4 oldu.

        Tasarruf tedbirleri, gelecek dönemde de genişleyerek devam edecek.

        Şu an bir milletvekilinin maaşı ise 25 bin lira.
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        Haberler Memurlar Vekil maaşları ne kadar oldu? 2022 Milletvekili ve emekli milletvekili maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel vekil maaşları 2022!
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