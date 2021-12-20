Vekil maaşları ne kadar oldu? 2022 Milletvekili ve emekli milletvekili maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel vekil maaşları 2022!

Milletvekili maaşları için 2022 zam oranı açıklandı. Kamuda tasarruf için vekillere enflasyon oranının altında zam yapıldığı açıklandı. Peki, Vekil maaşları ne kadar oldu? Milletvekili ve emekli milletvekili maaşları ne kadar, kaç TL oldu 2022? İşte tüm merak edilenler!
Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yapılan rekor zam sonrası gözler memur ve emekli maşlarına çevrildi.
Asgari ücrete yüzde 50 oranında zammın ardından beklentilerin artmasının yanında, emeklilere seyyalen yapılacak zam miktarı ve enflasyon farkı konuları da değerlendirmeler arasında.
Buna göre yapılacak zam yüzde 40'lara kadar varıyor.
Memur maaşlarından etkilen bir diğer kalem ise milletvekilleri maaşları.