Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 20.12.2021 11:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.12.2021 11:35
    ABONE OL

    Mersin Üniversitesi 19 öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Mersin Üniversitesi 19 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Mersin Üniversitesi 19 öğretim üyesi alımı yapacak

    Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 19 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için bilgiler
    - Profesör ve Doçent ilanına başvuru yapacak adayların İlan Başvuruları menüsündeki "MEÜ. Akademik Ölçüt Tercih Beyan Belgesi"ni mutlaka doldurmaları gerekmektedir.
    - İlan başvuru formu ve başvuru formunda belirtilen belgeleri de içeren yayın dosyası Profesörlük için 6 takım [Flash Bellek], Doçentlik için 4 takım [Flash Bellek] ve Doktor Öğretim Üyesi için 4 takım [Flash Bellek] olarak hazırlanması gerekmektedir.
    - Ayrıca ilan başvuru formu ve ilan başvuru formunda istenen belgeler (yayınlar hariç) fiziksel olarak da teslim edilmelidir.
    - 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
    - İdare gerekli gördüğü takdirde ''İlanın'' her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    81 ilde düğmeye basıldı! Zehir-2 operasyonu
    Haberler Memurlar Mersin Üniversitesi 19 öğretim üyesi alımı yapacak
        SON DAKİKA