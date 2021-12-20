Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 daimi işçi alıyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 4 daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak daimi işçilerin ikinci mühendis olarak görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü daimi işçi alım ilanına başvuru için bilgiler

Açıklama 1- Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartları sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.

Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.

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