Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni personel alımı duyurusu yayınlandı. Orman Genel Müdürlüğü, sınavla 22 orman mühendisi alacağını bildirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan personel ilanında adaylar için başvuru tarihi ve şartlar belli oldu. Peki, OGM personel alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü orman mühendisi alımı şartları nelerdir? İşte merak edilenler!
OGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Adaylar, 24 Aralık 2021-5 Ocak 2022 döneminde "http://isealim.ogm.gov.tr" adresindeki sistemden e-Devlet şifreleriyle başvuru yapabilecekler. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekillerde gerçekleştirilecek başvurular kabul edilmeyecek.
ORMAN MÜHENDİSİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
Adaylarda, 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olma ve yükseköğrenim kurumlarının orman mühendisliği lisans bölümlerinden mezuniyet şartı aranıyor.