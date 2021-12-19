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    • Memurlar
    • 20.12.2021 08:52
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    • 20.12.2021 08:53
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    Orman Genel Müdürlüğü orman mühendisi alımı şartları nelerdir? OGM personel alımı ne zaman yapılacak? Hangi illerde alım yapılacak?

    Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 22 orman mühendisi alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda detaylar da paylaşıldı. Peki, OGM personel alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü orman mühendisi alımı şartları neler, başvurular başladı mı?

    takvim.com.tr
    OGM personel alımı ne zaman yapılacak?Hangi illerde alım yapılacak?

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni personel alımı duyurusu yayınlandı. Orman Genel Müdürlüğü, sınavla 22 orman mühendisi alacağını bildirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan personel ilanında adaylar için başvuru tarihi ve şartlar belli oldu. Peki, OGM personel alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü orman mühendisi alımı şartları nelerdir? İşte merak edilenler!

    OGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    Adaylar, 24 Aralık 2021-5 Ocak 2022 döneminde "http://isealim.ogm.gov.tr" adresindeki sistemden e-Devlet şifreleriyle başvuru yapabilecekler. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekillerde gerçekleştirilecek başvurular kabul edilmeyecek.

    ORMAN MÜHENDİSİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

    Adaylarda, 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olma ve yükseköğrenim kurumlarının orman mühendisliği lisans bölümlerinden mezuniyet şartı aranıyor.

        Adaylara yapılacak tüm tebligat ve duyurular (başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil), "www.ogm.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

        2020-KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacak. Her aday, tercih sıralaması ve 2020-KPSSP3 puanı dikkate alınarak sadece bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecek. Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınava katılacakları yer ve saati 15 Ocak 2022'ye kadar www.ogm.gov.tr internet adresinden ve http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden öğrenilebilecek.

        İşe alınacaklar, Antalya, Balıkesir, Bursa, Bilecik, İzmir, Manisa ve Muğla'da görevlendirilecek.
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