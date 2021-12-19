Orman Genel Müdürlüğü 22 orman mühendisi alacak

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 22 orman mühendisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak orman mühendislerinin hang illerde görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte OGM orman mühendisi alım ilanına başvuru için bilgiler

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

b) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

c) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.

ç) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

d) İlanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "atama işlemleri yapılarak göreve başlatılmış olsalar bile" atamaları iptal edilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

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