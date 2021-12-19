OGM personel alımı ne zaman yapılacak? Orman Genel Müdürlüğü orman mühendisi alımı şartları nelerdir? Hangi illerde alım yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 22 orman mühendisi alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda detaylar da paylaşıldı. Peki, OGM personel alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü orman mühendisi alımı şartları neler, başvurular başladı mı?
OGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Adaylar, 24 Aralık 2021-5 Ocak 2022 döneminde "http://isealim.ogm.gov.tr" adresindeki sistemden e-Devlet şifreleriyle başvuru yapabilecekler. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekillerde gerçekleştirilecek başvurular kabul edilmeyecek.
ORMAN MÜHENDİSİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
Adaylarda, 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olma ve yükseköğrenim kurumlarının orman mühendisliği lisans bölümlerinden mezuniyet şartı aranıyor.