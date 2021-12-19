Nişantaşı Üniversitesi 55 akademik personel alımı yapacak

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 55 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personelin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Nişantaşı Üniversitesi akademik personel alım ilanına başvuru için bilgiler

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler;

- Özgeçmiş, (YÖK Formatında)

- ALES belgesi,

- Yabancı dil sınav belgesi (Öğretim Görevlilerinden ilanda isteniyorsa),

- Onaylı lisans, yüksek lisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, (e-Devlet çıktısı olabilir)

- Onaylı lisans transkripti,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- 3 Adet vesikalık fotoğraf,

- Adli sicil belgesi,

- Nüfus kayıt örneği,

- İkametgâh,

- Askerlik terhis belgesi,

- e-Devletten hizmet belgesi, varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

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