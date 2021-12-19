Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 19.12.2021 11:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.12.2021 11:35
    ABONE OL

    Nişantaşı Üniversitesi 55 akademik personel alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Nişantaşı Üniversitesi 55 akademik personel alım ilanı dikkat çekti.

    Nişantaşı Üniversitesi 55 akademik personel alacak

    Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 55 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personelin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Nişantaşı Üniversitesi akademik personel alım ilanına başvuru için bilgiler
    Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler;
    - Özgeçmiş, (YÖK Formatında)
    - ALES belgesi,
    - Yabancı dil sınav belgesi (Öğretim Görevlilerinden ilanda isteniyorsa),
    - Onaylı lisans, yüksek lisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, (e-Devlet çıktısı olabilir)
    - Onaylı lisans transkripti,
    - Nüfus cüzdanı fotokopisi,
    - 3 Adet vesikalık fotoğraf,
    - Adli sicil belgesi,
    - Nüfus kayıt örneği,
    - İkametgâh,
    - Askerlik terhis belgesi,
    - e-Devletten hizmet belgesi, varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Cumhuriyet gazetesinin ’ASELSAN’ yalanı ucuz çakallık!
    Haberler Memurlar Nişantaşı Üniversitesi 55 akademik personel alımı yapacak
        SON DAKİKA