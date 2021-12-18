En az ilkokul mezunu 5.000 TL maaşla belediye personel alımı! İŞKUR üzerinden Belediye personel alım kadroları ve başvuru şartları

İŞKUR üzerinden yeni personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan personel alım ilanına göre çok sayıda eleman alımı uygulanacağı duyuruldu. Başvuranların alınacağı personel alımına dair müracaat tarihi, müracaat şartları ve ilan metni haberimizin devamında mevcut..
İŞKUR KURUM DIŞI BELEDİYE PERSONEL ALIMI!
Konya Çeltik Belediyesi Per. Ltd. Şti. 22.12.2021
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.12.2021
İstanbul Ataşehir Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 25.12.2021
Giresun Dereli Belediyesi Per. Ltd. Şti. 20.12.2021
Hatay Erzin Belediyesi Personel Ltd. Şti. 20.12.2021
Hatay Erzin Belediyesi Personel Ltd. Şti. 20.12.2021
Hatay Erzin Belediyesi Per. Ltd. Şti. 20.12.2021
Çanakkale Bayramiç Belediyesi Personel Ltd.Şti 20.12.2021
Isparta Keçiborlu Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 20.12.2021
Çorum Bayat Belediyesi Per. Ltd. Şti. 21.12.2021
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
NİĞDE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
BAŞVURU BİLGİLERİ
Başvuru Tarihi: 15 Aralık 2021
Başvuru Adresi: Yukarı Kayabaşı Mah. Adliye Cad. Niğde Belediye Sarayı Merkez Niğde
Telefon: 0388 232 88 54
E-Posta: personel.sirket@nigde.bel.tr
En az okuryazar vatandaşların alınacağı personel alımında başvurular verilen adrese şahsen yapılacak. Niğde Belediyesi daimi işçi alımı için şartlar şu şekilde açıklandı:
BAŞVURU ŞARTLARI
En az okuryazar olmak
TC vatandaşı olmak
Niğde il sınırları içerisinde olmak
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR
Başvuruda bulunmak isteyen adayların hazırlaması gereken evraklar şu şekilde:
Kimlik fotokopisi, Diploma fotokopisi, adli sicil kaydı