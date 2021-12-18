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    • Memurlar
    • 18.12.2021 13:33
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    • 18.12.2021 13:33
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    Devlet yeşil ışık yaktı! En az ilkokul, ortaokul, ilköğretim, lise, ön lisans mezunu 29 bin memur personel alımı yapılıyor! İşte liste ve başvuru şartları

    Asgari ücret müjdesinin üstünde kamuya 29 bin bireylik kadro ile ilan yayımlandı. İlanlar 61 değişik ilan ile yayımlanmış olup en az ilkokul, ortaokul, ilköğretim, lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylardan müracaat alınacaktır. Başvuru için genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca KPSS, eğitim, YDS ve pozisyonun gerektirdiği bazı nitelikler aranacak. Bu niteliklere sahip olan adaylar başvuru yapabilirler.

    takvim.com.tr
    Devlet yeşil ışık yaktı! 29 bin memur, personel alımı yapılıyor! İşte liste ve başvuru şartları

    Kamuya 61 farklı ilan ile Aralık ayı 28 bin 65 askeri personel, işçi, sözleşmeli personel, memur ve kamu personeli alımı ilanı yayımlandı. KPSS en az 50 ve KPSS siz şartsız başvuru yapabilirsiniz.


    Alımlar farklı kurumlara yapılacak. Bu kapsamda,

    11 Bakanlık 20 11 Bakanlık 20 Bin 826 Memur Ve Kamu Personeli Alımı Yapacak.

    14 Belediye 458 Memur Alımı yapacak.

    21 Üniversiteye 856 Sözleşmeli Personel Alımı yapacak.

    Askeri Birliklere 2485 Memur, Subay ve Astsubay Alımı yapılacak.

    10 Kamu Kurumu 3439 Memur, İşçi ve Personel Alımı yapacak.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    28 Bin 65 Memur Personel Alımına Kimler Başvuru Yapabilecek?

    Başvuru için genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca KPSS, Eğitim, YDS ve pozisyonun gerektirdiği bazı nitelikler aranacak. Bu niteliklere sahip olan adaylar başvuru yapabilirler.

    KPSS En az 50 ve KPSS siz Alım Yapılacak!

    Kamuya alımlarda bir çok ilanda KPSS şartı aranıyor olsa da bazı ilanlar ve atamalarda KPSS şartı aranmayacak olup KPSS siz personel alımı yapılacak. KPSS 50 puan ile yapılacak alımlarda ise, 2020 veya 2021 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından P94, P93 , P3 ve diğer puan türlerinden en az 50 puan almış olanlar başvuru yapabilir.

    Bakanlıklar Hangi Kadrolarda Memur Personel Alacak?

    Bakanlıklardan genel ilanlar ile kamuya 21 bin 311 kişilik kadro ile, Uzman Yardımcısı, Bilişim Personeli, hemşire, ebe, biyolog, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, odyolog, perfüsyonist, psikolog, sağlık fizikçisi, sosyal çalışmacı, Teknisyen, Tekniker, Pedagog,

    Farklı alanlarda Mühendis, Aşçı, Şoför, Bahçıvan, Hizmetli, Avukat, Şehir Plancısı, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi gibi kadrolarda alım yapılacak

    20 bin 826 Memur Personel Alımı İlan Listesi:

    Sağlık Bakanlığı 20 Bin Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

    Enerji Bakanlığı 2022 Yılı 20 Memur Alımı ( Uzman Yardımcısı )

    Tarım ve Orman Bakanlığı 7 Sözleşmeli Personel Alımı

    Aile ve Sosyal Hizmetler 125 Memur Alımı Başvuru İlan

    Adalet Bakanlığı 200 Personel Alımı İlanı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 4/B Sözleşmeli 203 Personel Alımı

    Ticaret Bakanlığı 75 Memur Alımı ( Ticaret Denetmen Yardımcısı ) İlanı

    Milli Eğitim Bakanlığı 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı

    Sağlık Bakanlığı 65-72 Yaş Yeniden Atama Kurası Başvurusu

    Çevre Bakanlığı 6306 Kanun Kapsamında KPSS siz 170 Kamu Personeli Alımı

    Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Sekreter Alımı

    Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 Memur Alımı İlanı

        14 Belediye 458 Memur Alımı İlanı Listeleri:

        14 Belediye ilan yayımladı. Ülkemizde bulunan belediyeler bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda 263 kişilik kadro ile memur alımı yapacaklarını bildirdiler. 657 Sayılı Devlet memurları kanunu kapsamında istihdam edilecek olan belediye personel adayları ilanlara başvuru süreci içerisinde gerçekleştirmeleri gereklidir.

        Belediye Memur Alımları Hangi Pozisyonlarda Yapılıyor?

        Aşağıda yer alan listedeki belediyeler, Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, Tahsildar, Bilgisayar İşletmeni, Mühendis, Tekniker, Otomotiv Mekanikçisi, Çevre Mühendisi, İnşaat Teknolojisi Teknikeri, İş Makineleri Operatörü, Bobinajcı Elektrik ( Bobin sarma Operaötrü, Kaynakçı, Elektrikçi ( Genel ), İnşaat Mühendisi, Sayaç Okuma Elemanı ( SU ),Tahakkuk Memuru, Beden İşçisi ( İnşaat ), Şehir Planıcısı, Düz Memur pozisyonlarında alım yapıalcak.

        14 Belediye İlanı Detayları:

        Kılıçarslan Belediyesi 2 Memur Alımı ilanı

        Çine Belediyesi 2 Memur Alımı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi 11 Farklı Alanda 86 Personel Alımı İlanı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 Zabıta Memuru Alımı 2022 İlanı

        Karatay Belediyesi 4 Şehir Plancısı, Tahsildar ve Memur Alımı

        Antalya Akseki Belediyesi Lisans Mezunu Memur Alımı 2022

        Narman Belediyesi 2 Memur ve Mühendis Alımı

        Yaylakent Belediyesi 16 Memur Alımı

        Esenler Belediyesi 2022 Yılı 15 Memur Alımı ( Zabıta ) İlanı

        Şahinbey Belediyesi 4500 TL Maaş İle 50 Zabıta Memuru Alımı

        Gürçeşme Belediyesi 5000 TL Maaş- Lisans Memur Alımı

        Beylikdüzü Belediyesi 2020-2021 KPSS İle 3 Memur Alımı

        Kütahya Belediyesi 60 KPSS Puanı ile 8 İtfaiye Eri Alımı

        İBB İSPER KPSS siz 45 Kütüphaneci ve Memur Alımı

        İBB METRO İstanbul 18 Meslekte 150 Personel Alımı İlanı

        21 Üniversiteye 856 Sözleşmeli Personel Alımı İlan Listesi

        Üniversiteler personel alımı ilanlarını duyurdular. Sözleşmeli 4/B kapsamda personel alımı yapılacak. Bu kapsamda 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 4/B sözleşmeli personel alımları için Mülakat yapılmayacak olup KPSS Puanı sırasına göre değerlendirme yapılacaktır.

        Üniversite Personel Alımı Kadroları Nedir?

        Üniversiteler genelde Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı yapmaktadır. Bu kapsamda, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Diyetisyen, Eczacı, Büro personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Çözümleyici, Programcı, Gemi Adamı, Psikolog, Teknisyen, Destek Personeli, Hasta Bakım Personeli, Mühendis gibi kadrolarda sözleşmeli personel alınacak.

        21 Üniversite Sözleşmeli Personel Alımı İlan Listesi

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Sözleşmeli Personel Alımı

        Çukurova Üniversitesi 46 Sağlık Personeli Alımı İlanı

        Ankara Üniversitesi 4/B 335 Sözleşmeli Personel Alımı

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi: 3 Büro personeli, 1 Mühendis ve 6 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) alımı yapacak.

        Şırnak Üniversitesi: Lise mezunu 11 Destek Personeli ve 1 Teknisyen alacak.

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi: 1 Teknisyen Alımı yapılacak.

        Eren Üniversitesi Mülakatsız 40 Personel Alımı

        Bartın Üniversitesi 4000 TL Maaş İle Büro Personeli Alımı

        Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastane ve Rektörlüğe 100 Personel Alıyor

        Hacı Bayram Veli Üniversitesi 55 KPSS İle 16 Personel Alımı İlanı

        İnönü Üniversitesi Hastanesi En Az Lise Mezunu 158 Personel Alımı

        Hakkari Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

        Uludağ Üniversitesi 20 Büro Personeli, Hizmetli, Tekniker ve Hekim Alım İlanı

        İstanbul Medeniyet Üniversitesi 40 Personel Alımı İlanı

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 28 Personel Alımı

        Askeri Birliklere 2485 Memur, Subay ve Astsubay Alımı İlanları:

        Milli Savunma Bakanlığına bağlı olan TSK Kuvvet Komutanlıklarına memur alımları ve Askeri personel alımları için ilanlar yayımlandı. Bu kapsamda Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur ve Astsubay alacak. Jandarma Genel Komutanlığı Memur ve Astsubay alacak! Türk Silahlı Kuvvetleri ise Muvazzaf Astsubay alımı yapacak.

        Sahil Güvenlik 30 Memur Alımı Yapacak! Kontenjan Kılavuzu

        Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 Yılı 75 Astsubay Alımı İlanı

        Jandarma Genel Komutanlığı 1840 Astsubay Alımı İlanı

        Jandarma 11 Unvanda 60 Açıktan Devlet Memuru Alımı İlanı

        TSK 2021 Yılı Dış Kaynaktan 480 Muvazzaf Astsubay Alımı

        10 Kamu Kurumu 3439 Memur, İşçi ve Personel Alımı İlan Listesi

        2021 yılı içerisinde yayımlanmış ve başvuruların 2022 yılına devam edecek olan kurumlara toplamda 3439 kişilik kadro ile ilan yayımlandı. Bu kapsamda alımlar, İlkokul, İlköğretim, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacaktır. İlgili kurumlara başvuru için bazı şartlar talep edilecek. Hem KPSS Puanı olan Hem de KPSS puanı olmayan adayların başvuru yapabileceği ilanlar sizlerle paylaşıyoruz.

        Alım Yapılacak Kontenjanlar Hangileridir?

        10 kamu Kurumu bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere " Avukat, Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Uzman Yardımcısı, Tekniker, Teknisyen, Destek Personeli, Mühendis, Çözümleyici, Restöratör, Porselen İmal Ustası, Döşemeci, Saat Ustası, Gomalak Cila Ustası, Ahşap Oyma Ustası, Cam Ustası, Halı Dokuma Ustası, İpekli Kumaş Dokuma Ustası, Araştırmacı personel,

        Hizmetli, Memur, Teknisyen, Çocuk Eğiticisi, İmam, Sağlık Teknisyeni, İşçi, Dosya Takip Personeli, Puantör, Öğretmen, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Sosyolog, İşçi, Eczacı, Mimar, Antrenör, İş ve Uğraşı Terapisti alımı yapılacak.
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        Haberler Memurlar Devlet yeşil ışık yaktı! En az ilkokul, ortaokul, ilköğretim, lise, ön lisans mezunu 29 bin memur personel alımı yapılıyor! İşte liste ve başvuru şartları
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