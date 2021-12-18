Devlet yeşil ışık yaktı! En az ilkokul, ortaokul, ilköğretim, lise, ön lisans mezunu 29 bin memur personel alımı yapılıyor! İşte liste ve başvuru şartları



Alımlar farklı kurumlara yapılacak. Bu kapsamda,

11 Bakanlık 20 11 Bakanlık 20 Bin 826 Memur Ve Kamu Personeli Alımı Yapacak.

14 Belediye 458 Memur Alımı yapacak.

21 Üniversiteye 856 Sözleşmeli Personel Alımı yapacak.

Askeri Birliklere 2485 Memur, Subay ve Astsubay Alımı yapılacak.

10 Kamu Kurumu 3439 Memur, İşçi ve Personel Alımı yapacak.

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28 Bin 65 Memur Personel Alımına Kimler Başvuru Yapabilecek?

Başvuru için genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca KPSS, Eğitim, YDS ve pozisyonun gerektirdiği bazı nitelikler aranacak. Bu niteliklere sahip olan adaylar başvuru yapabilirler.

KPSS En az 50 ve KPSS siz Alım Yapılacak!

Kamuya alımlarda bir çok ilanda KPSS şartı aranıyor olsa da bazı ilanlar ve atamalarda KPSS şartı aranmayacak olup KPSS siz personel alımı yapılacak. KPSS 50 puan ile yapılacak alımlarda ise, 2020 veya 2021 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından P94, P93 , P3 ve diğer puan türlerinden en az 50 puan almış olanlar başvuru yapabilir.