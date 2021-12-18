Devlet yeşil ışık yaktı! En az ilkokul, ortaokul, ilköğretim, lise, ön lisans mezunu 29 bin memur personel alımı yapılıyor! İşte liste ve başvuru şartları

Kamuya 61 farklı ilan ile Aralık ayı 28 bin 65 askeri personel, işçi, sözleşmeli personel, memur ve kamu personeli alımı ilanı yayımlandı. KPSS en az 50 ve KPSS siz şartsız başvuru yapabilirsiniz.
Alımlar farklı kurumlara yapılacak. Bu kapsamda,
11 Bakanlık 20 11 Bakanlık 20 Bin 826 Memur Ve Kamu Personeli Alımı Yapacak.
14 Belediye 458 Memur Alımı yapacak.
21 Üniversiteye 856 Sözleşmeli Personel Alımı yapacak.
Askeri Birliklere 2485 Memur, Subay ve Astsubay Alımı yapılacak.
10 Kamu Kurumu 3439 Memur, İşçi ve Personel Alımı yapacak.
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28 Bin 65 Memur Personel Alımına Kimler Başvuru Yapabilecek?
Başvuru için genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca KPSS, Eğitim, YDS ve pozisyonun gerektirdiği bazı nitelikler aranacak. Bu niteliklere sahip olan adaylar başvuru yapabilirler.
KPSS En az 50 ve KPSS siz Alım Yapılacak!
Kamuya alımlarda bir çok ilanda KPSS şartı aranıyor olsa da bazı ilanlar ve atamalarda KPSS şartı aranmayacak olup KPSS siz personel alımı yapılacak. KPSS 50 puan ile yapılacak alımlarda ise, 2020 veya 2021 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından P94, P93 , P3 ve diğer puan türlerinden en az 50 puan almış olanlar başvuru yapabilir.
Bakanlıklar Hangi Kadrolarda Memur Personel Alacak?
Bakanlıklardan genel ilanlar ile kamuya 21 bin 311 kişilik kadro ile, Uzman Yardımcısı, Bilişim Personeli, hemşire, ebe, biyolog, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, odyolog, perfüsyonist, psikolog, sağlık fizikçisi, sosyal çalışmacı, Teknisyen, Tekniker, Pedagog,
Farklı alanlarda Mühendis, Aşçı, Şoför, Bahçıvan, Hizmetli, Avukat, Şehir Plancısı, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi gibi kadrolarda alım yapılacak
20 bin 826 Memur Personel Alımı İlan Listesi:
Sağlık Bakanlığı 20 Bin Sözleşmeli Personel Alımı İlanı
Enerji Bakanlığı 2022 Yılı 20 Memur Alımı ( Uzman Yardımcısı )
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 Sözleşmeli Personel Alımı
Aile ve Sosyal Hizmetler 125 Memur Alımı Başvuru İlan
Adalet Bakanlığı 200 Personel Alımı İlanı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 4/B Sözleşmeli 203 Personel Alımı
Ticaret Bakanlığı 75 Memur Alımı ( Ticaret Denetmen Yardımcısı ) İlanı
Milli Eğitim Bakanlığı 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı
Sağlık Bakanlığı 65-72 Yaş Yeniden Atama Kurası Başvurusu
Çevre Bakanlığı 6306 Kanun Kapsamında KPSS siz 170 Kamu Personeli Alımı
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Sekreter Alımı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 Memur Alımı İlanı