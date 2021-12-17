İŞKUR aracılığı ile 18-54 yaş şartı 4.250 TL maaşla personel alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR alım yapılacak kadrolar

İŞKUR üzerinden değişik şehirlere personel alımı yapılacak. Yapılacak personel alımlarına müracaat yapacak adayların müracaatlarını İŞKUR üzerinden yapması gerekmektedir. İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en çok 6 ay, başka sektörlerde ise en çok 3 ay olarak uygulanmaktadır. Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.
İŞKUR alım yapılacak kadrolar
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İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?
Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.