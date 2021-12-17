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    • Memurlar
    • 17.12.2021 13:33
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    • 17.12.2021 13:33
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    İŞKUR aracılığı ile 18-54 yaş şartı 4.250 TL maaşla personel alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR alım yapılacak kadrolar

    İŞKUR aracılığı ile 18-54 yaş koşulu 4.250 TL maaşla personel alımı Aralık ayında da devam ediyor. İŞKUR Türkiye çapında işbaşı eğitim uygulamaları (İEP) için açıklama yaptı. Programa katılanları mesleki alanlarında uzlaşmasına ve meslek edinilmesinde katkı gerçekleştiren İŞKUR, uygulama zamanı zamanınca bütün davetlilere giderlerini karşılamak adına ücret ödüyor. Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki tecrübe edinmeleri ve kuramsal eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması hedefiyle düzenlenen kurs olarak biliniyor.

    takvim.com.tr
    İŞKUR aracılığı ile 18-54 yaş şartı 4.250 TL maaşla personel alımı başvuru şartları nedir?

    İŞKUR üzerinden değişik şehirlere personel alımı yapılacak. Yapılacak personel alımlarına müracaat yapacak adayların müracaatlarını İŞKUR üzerinden yapması gerekmektedir. İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en çok 6 ay, başka sektörlerde ise en çok 3 ay olarak uygulanmaktadır. Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.

    İŞKUR alım yapılacak kadrolar

    BAŞVURMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYINIZ

    https://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx?ProgramTur=3

    İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

    Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.

        İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ NE KADAR?

        İşbaşı Eğitim Programı; Bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır.

        Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.

        İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

        - Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

        - 15 yaşını tamamlamış olmak,

        - İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

        - Emekli olmamak,

        - Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuruyapan işverenin çalışanı olmamak,

        - Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma

        - İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

        - Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

        - Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.
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        Haberler Memurlar İŞKUR aracılığı ile 18-54 yaş şartı 4.250 TL maaşla personel alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR alım yapılacak kadrolar
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