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    • Memurlar
    • 17.12.2021 09:35
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    • 17.12.2021 09:35
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    AUGİS görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 AÖF AUGİS görevli ücretleri ne kadar?

    Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim (AÖF) final sınavının yaklaşmasıyla sınav gözetmenliği yapmak isteyenler çeşitli araştırmalara başladı. Açıköğretim (AÖF) güz dönemi final sınavları 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde yapılmaya başlanacak. Söz konusu sınavlarda görev alacak olan bina sorumlusu, salon başkanı, gözetmen gibi görevlerde yer alacak öğretmenler için başvuru talepleri Anadolu Üniversitesi AUGİS üzerinden 14 Aralık tarihi itibariyle alınmaya başlandı. Peki, AUGİS görevli ücretleri ne kadar? AUGİZ görevli ücretleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    AUGİS görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?

    Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim (AÖF) final sınavı yaklaşıyor. AÖF sınavlarında görevli olmak, sınav gözetmenliği olmak isteyenler için başvuru süreci başladı. Konu ile ilgili yapılan duyuru üzerine internet aramalarında "AUGİS görevli ücretleri ne kadar, ne zaman ödenir? AÖF görevli, sınav gözetmenliği başvuruları nasıl yapılır?" sorularına yanıt aranmaya başlandı.

    Açıköğretim (AÖF) güz dönemi final sınavları 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak. Söz konusu sınavlarda görev alacak olan bina sorumlusu, salon başkanı, gözetmen gibi görevlerde yer alacak öğretmenler için başvuru talepleri Anadolu Üniversitesi AUGİS üzerinden 14 Aralık tarihi itibariyle alınmaya başlandı.

    Sınavda görev almak isteyenler, 19 Aralık 2021 Saat 23:59'a kadar AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunabilirler.

    AUGİS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

    AÖF güz dönemi final sınavlarında görev alacak olanlara ücretlerin ne zaman ödeneceğine dair henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması durumunda tüm detaylar burada yer alacaktır.

    AUGİS SINAV GÖREVİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

    Açıköğretim güz dönemi final sınavlarında görev almak isteyenler Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi (AUGİS) üzerinden görev talebinde bulunabilmektedirler.

        AUGİS SINAV GÖREVİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

        Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından yapılan açıklamaya AÖF sınav görevlilerine ödenecek ücret miktarları şu şekilde;

        Bina Sınav Sorumlusu: 280 TL

        Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 TL

        Salon Başkanı: 200 TL

        Gözetmen: 170 TL
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