AUGİS görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 AÖF AUGİS görevli ücretleri ne kadar?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim (AÖF) final sınavı yaklaşıyor. AÖF sınavlarında görevli olmak, sınav gözetmenliği olmak isteyenler için başvuru süreci başladı. Konu ile ilgili yapılan duyuru üzerine internet aramalarında "AUGİS görevli ücretleri ne kadar, ne zaman ödenir? AÖF görevli, sınav gözetmenliği başvuruları nasıl yapılır?" sorularına yanıt aranmaya başlandı.