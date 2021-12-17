AFAD personel alımı başvuru sonuçları heyecanla bekleniyor. Kısa bir süre önce Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 1101 boş pozisyona, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alacağını duyurmuştu. Peki, AFAD personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? AFAD personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar başvurularını 18-27 Kasım'da e-Devlet üzerinden tamamlandı. Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz duyurulmadı.
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, AFAD'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere, 1101 boş pozisyona, giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak.
Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı sınavına başvuranlarda, 2020 KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranacak.
Ayrıca AFAD tarafından çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.
Sözleşmeli personel alımı sınavına başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekecek.