4.250 TL maaşla personel alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR aracılığı ile 18-54 yaş şartıyla alım yapılacak kadrolar

İŞKUR aracılığı ile 18-54 yaş koşulu 4.250 TL maaşla personel alımı Aralık ayında da devam ediyor. İŞKUR Türkiye çapında işbaşı eğitim uygulamaları (İEP) için açıklama yaptı. Programa katılanları mesleki alanlarında uzlaşmasına ve meslek edinilmesinde katkı gerçekleştiren İŞKUR, uygulama zamanı zamanınca bütün davetlilere giderlerini karşılamak adına ücret ödüyor. Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki tecrübe edinmeleri ve kuramsal eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması hedefiyle düzenlenen kurs olarak biliniyor.
İŞKUR alım yapılacak kadrolar
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İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?
Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.