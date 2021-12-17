4.250 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! 17 Aralık İŞKUR güncel başvuru iş ilanları...

17 Aralık İŞKUR güncel müracaat iş ilanları vatandaşlar doğrultusundan olabildiğince merak ediliyor. Bu bağlamda Aralık ayının sonlarına geldiğimiz şu zamanlarda KPSS koşulsuz ve sınavsız temizlik görevlisi ve büro personeli alımı amacıyla müracaatlar devam ediyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda istenilen şartlar başvuru yapılacak olan kadroya ve ilana göre farklılık göstermekle eş güdümlü en az öğrenim şartı, deney şartı, kurum ile aynı ilde ikamet etme şartı, alakalı belge ve başka alım şartlarını sağlamaları istenmektedir. Başvurular İŞKUR üzerinden çevrimiçi olarak yapılıyor.
İŞKUR GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞEKLİ
İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- En az ilköğretim mezunu olmak,
- Sağlık problemi bulunmamak,
- Takım çalışmasına yatkın,
- Kişisel temizliğine önem veren
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMLARI