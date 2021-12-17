2021 AÖF AUGİS görevli ücretleri ne kadar? AUGİS görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim (AÖF) final sınavının yaklaşmasıyla sınav gözetmenliği yapmak isteyenler çeşitli araştırmalara başladı. Açıköğretim (AÖF) güz dönemi final sınavları 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde yapılmaya başlanacak. Söz konusu sınavlarda görev alacak olan bina sorumlusu, salon başkanı, gözetmen gibi görevlerde yer alacak öğretmenler için başvuru talepleri Anadolu Üniversitesi AUGİS üzerinden 14 Aralık tarihi itibariyle alınmaya başlandı. Peki, AUGİS görevli ücretleri ne kadar? AUGİZ görevli ücretleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!