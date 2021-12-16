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    • Memurlar
    • 16.12.2021 08:09
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    • 16.12.2021 08:09
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    Boğaziçi Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim personeli alacak (Personel alım ilanları)

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim personeli alım ilanı dikkat çekti.

    İlan yayında! Alım yapılacak...

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 Sözleşmeli Bilişim personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Boğaziçi Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim personeli alım ilanına başvuru için bilgiler:

    BAŞVURU ŞARTLARI
    A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,
    b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
    c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

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    Haberler Memurlar Boğaziçi Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim personeli alacak (Personel alım ilanları)
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