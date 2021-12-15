Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı branş dağılımı belli oldu! Sağlıkçı alımı kılavuz yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından bir önceki gün yapılan açıklamada ''16 Aralık tarihinde kılavuz açıklanacak adaylar tercihlerini yapmaya başlayacak.'' denilmişti. Dolayısıyla gözler bugüne çevrildi. Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı branş dağılımı, kontenjan ve kılavuz hakkında araştırmalar yapıyor. Müjde! Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı branş dağılımı belli oldu. Peki Sağlıkçı alımı kılavuz yayınlandı mı?