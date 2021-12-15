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    • Memurlar
    • 15.12.2021 10:38
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    • 15.12.2021 10:38
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    İzmir Demokrasi Üniversitesi 6 öğretim üyesi alıyor

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İzmir Demokrasi Üniversitesi 6 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    İzmir Demokrasi Üniversitesi 6 öğretim üyesi alıyor

    İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 6 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için bilgiler
    1-657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.
    2-Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
    3-Başvuran adayların; dilekçe (Başvurduğu kadroyu belirterek), özgeçmiş, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları asılları ve onaylı örnekleri, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet USB Belleği,
    4-Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına / Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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