Akdeniz Üniversitesi 18 öğretim üyesi alımı yapacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 18 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için bilgiler

PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN;

1) Başvuru Dosyası

- Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu)

(NOT: Başvuru dilekçesinde bulunan başlıca araştırma eseri alanına mevzuat gereği sadece 1 (bir) adet eser yazılacaktır)

- Özgeçmiş (Kurum içi müracaatlarda: YÖK Formatında AVES'ten alınan özgeçmiş çıktısı)

- 2 (iki) adet fotoğraf

- Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi

- Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin onaylı sureti

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi

- Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu

2) Fiziksel Olarak Hazırlanacak Eser Yayın Dosyası

- Başvuru dosyası haricinde hazırlanacak özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin onaylı sureti, başlıca araştırma eseri

- Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılar (Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosuna https://www.akdeniz.edu.tr/akdeniz-universitesi-akademik-yukseltme-veatama-kriterleri/ adresinden ulaşılabilir.)

3) Elektronik Ortamda Hazırlanacak Eser Yayın Dosyası

- Adayların; özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin onaylı sureti, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde beyan edilen bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren (başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği) PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet Taşınabilir Belleği,

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.