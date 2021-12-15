Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bugün 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması, noter huzurunda yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atamaları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Bakan Derya Yanık'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit yakını gazi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 517 şehit yakını ve gazi atama sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarındaki 517 kadroya eğitim durumlarına göre şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre atamalar bugün gerçekleştirilecek.
Kadroların 199'u arkeolog, avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, grafiker, hemşire yardımcısı, Kur'an kursu öğreticisi, kütüphaneci, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, sosyal çalışmacı, teknisyen, tekniker ve veteriner hekim unvanları için ayrıldı. Ayrıca 200 memur, 95 hizmetli unvanlı kadro ile 23 işçi kadrosuna atama yapılacak.