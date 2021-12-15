Polis olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi 28. dönem POMEM başvuruları ne zaman alınacak? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip edilirken 2022 başvuru şartları ile ilgili bilgiler de merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı? EGM son dakika 28. Dönem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar!
28. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
28. Dönem POMEM başvurularıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz sene başvurular 2020 senesinin Aralık ayında alınmıştı. 27. dönem POMEM başvuruları aralık ayında başlamıştı. Adaylar, 08-21 Aralık 2020 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapmışlardı.
Bu nedenle 28. Dönem POMEM başvurularının Aralık ayında başlayacağı tahmin ediliyor.
POMEM NEDİR?
POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.
İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.