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    • Memurlar
    • 15.12.2021 13:56
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    • 15.12.2021 13:56
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    28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı? EGM son dakika 28. Dönem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak?

    28. Dönem POMEM başvuruları polis adayları tarafından araştırılmaya başlandı. Geçen sene 27. Dönem POMEM başvuruları aralık ayında alınmıştı. Bu nedenle 28. Dönem POMEM başvuruları için gözler aralık ayına çevrildi. Başvuru yapacaklar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak son dakika açıklamalara çevrildi. Peki, 28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı? 28. Dönem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı 2021?

    Polis olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi 28. dönem POMEM başvuruları ne zaman alınacak? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip edilirken 2022 başvuru şartları ile ilgili bilgiler de merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı? EGM son dakika 28. Dönem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar!

    28. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    28. Dönem POMEM başvurularıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz sene başvurular 2020 senesinin Aralık ayında alınmıştı. 27. dönem POMEM başvuruları aralık ayında başlamıştı. Adaylar, 08-21 Aralık 2020 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapmışlardı.

    Bu nedenle 28. Dönem POMEM başvurularının Aralık ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

    POMEM NEDİR?

    POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

    İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

        FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

        Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

        Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

        Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

        Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

        MÜLAKAT SINAVI

        Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

        Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

        a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

        b) Kendisinden istenileni kavrama,

        c) Özgüveni,

        ç) İfade etme yeteneği,

        d) Beden dilini kullanma becerisi,

        olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
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        Haberler Memurlar 28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı? EGM son dakika 28. Dönem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak?
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