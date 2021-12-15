2022 Ocak ayı 15 bin ek öğretmen atama başvurusu ne zaman? 15 bin ek öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı?

Engelli atamalarına ilişkin de Oktay, "2002 yılından itibaren kamuda istihdamda 10 katı aşan bir artış sağladık. 2002 yıl sonu itibarıyla memur olarak istihdam edilen engelli birey sayısı 5 bin 777'den 62 bin 337'ye ulaşmıştır. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, 2030 Engelsiz Vizyonu'muzun açıklandığı toplantıda 750 engelli öğretmenin ataması yapılmıştır." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin ilk 4 maddesi üzerindeki görüşmelere geçildi.