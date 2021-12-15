2022 Ocak ayı 15 bin ek öğretmen atama başvurusu ne zaman? 15 bin ek öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerini sundu. Oktay, "15 bin öğretmen ataması daha gerçekleştirilecek." dedi. Peki, 15 bin öğretmen ataması ne zaman? İşte merak edilenler...
2022 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Önümüzdeki ocak ayında da 15 bin öğretmen ataması daha gerçekleştirilecek." dedi.
Oktay, TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerini sundu.
"Ocak ayında 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek"
Ataması yapılmayan öğretmenlere yönelik eleştirileri hatırlatan Oktay, "713 bin 625 öğretmen atanmış durumda, yalnızca 2021'de yaklaşık olarak 20 bin öğretmen atamış durumdayız. Aynı şekilde önümüzdeki ocak ayında da 15 bin öğretmen ataması daha gerçekleştirilecek." diye konuştu.