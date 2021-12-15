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    • Memurlar
    • 15.12.2021 13:11
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    • 15.12.2021 13:11
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    2022 Ocak ayı 15 bin ek öğretmen atama başvurusu ne zaman? 15 bin ek öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı?

    Milyonlarca öğretmen adayını ilgilendiren atama müjdesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Bilindiği üzere MEB tarafından 2021 yılı 15 bin öğretmen atama ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapıldı. Sonuçlar ise 31 Ocak'ta duyurulacak. Öte yandan TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerini sunan Oktay, 2022'de yapılacak öğretmen alımını duyurdu. Oktay, "15 bin öğretmen ataması daha gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verdi. Peki, 2022 Ocak ayı 15 bin ek öğretmen atama başvurusu ne zaman? 15 bin ek öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2022 Ocak ayı 15 bin ek öğretmen atama başvurusu ne zaman?

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerini sundu. Oktay, "15 bin öğretmen ataması daha gerçekleştirilecek." dedi. Peki, 15 bin öğretmen ataması ne zaman? İşte merak edilenler...

    2022 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Önümüzdeki ocak ayında da 15 bin öğretmen ataması daha gerçekleştirilecek." dedi.

    Oktay, TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerini sundu.

    "Ocak ayında 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek"

    Ataması yapılmayan öğretmenlere yönelik eleştirileri hatırlatan Oktay, "713 bin 625 öğretmen atanmış durumda, yalnızca 2021'de yaklaşık olarak 20 bin öğretmen atamış durumdayız. Aynı şekilde önümüzdeki ocak ayında da 15 bin öğretmen ataması daha gerçekleştirilecek." diye konuştu.

        ÖĞRETMEN ATAMALARI AZAMİ KADRO İMKANLARINA GÖRE YAPILACAK!

        Oktay, öğretmenleri mağdur etmemek için bütçe dahilinde tüm imkanların seferber edildiğini, bu yıl da öğretmen atamalarının azami kadro imkanlarına göre gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

        Engelli atamalarına ilişkin de Oktay, "2002 yılından itibaren kamuda istihdamda 10 katı aşan bir artış sağladık. 2002 yıl sonu itibarıyla memur olarak istihdam edilen engelli birey sayısı 5 bin 777'den 62 bin 337'ye ulaşmıştır. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, 2030 Engelsiz Vizyonu'muzun açıklandığı toplantıda 750 engelli öğretmenin ataması yapılmıştır." diye konuştu.

        Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

        Genel Kurulda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin ilk 4 maddesi üzerindeki görüşmelere geçildi.
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        Haberler Memurlar 2022 Ocak ayı 15 bin ek öğretmen atama başvurusu ne zaman? 15 bin ek öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı?
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