MSB muvazzaf astsubay ön başvuru sonuçları sorgulama: Astsubay ön başvuruyu kazananlar ne yapmalıdır?

7. Spor yapmasında sakınca bulunmadığına dair tek hekim raporu getirmeyen adaylar "Fiziki Yeterlilik Testi" ne alınmayacaklardır.

8. Adaylar, seçim aşamalarına gelirken e-devlet şifreleri mevcut olacak ve Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.

9. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

10. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

11. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun adaylıkları sonlandırılacaktır.

12. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.