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    • Memurlar
    • 14.12.2021 11:44
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    • 14.12.2021 11:46
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    MSB muvazzaf astsubay ön başvuru sonuçları sorgulama: Astsubay ön başvuruyu kazananlar ne yapmalıdır?

    Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan kuvvet komutanlıklarda görevlendirmek üzere yapılan 2021 yılı dış kaynaktan muvazzaf subay adayı temini ön başvuru sonuçları açıklandı. İlana başvuru yapan adaylar temin seçim aşaması faaliyetlerinde neler olacağını merak ediyor. Peki, MSB muvazzaf astsubay ön başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Astsubay ön başvuruyu kazananlar ne yapmalıdır? İşte detaylar...

    MSB muvazzaf astsubay ön başvuru sonuçları açıklandı!

    Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kuvvet komutanlıklarına ve MSÜ 2021 Yılı Dış Kaynaktan muvazzaf subay adayı temini ön başvuru sonuçları yayımlandı. Peki, MSB muvazzaf astsubay ön başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Astsubay ön başvuruyu kazananlar ne yapmalıdır? İşte merak edilenler...

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    1. Millî Savunma Üniversitesine Dış Kaynaktan 2021 Yılı Öğretmen ve Mühendis Sınıfı Subay Adayı Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri;
    a. Fiziki Yeterlilik Testi (Spor) : 21-23 Aralık 2021 tarihlerinde,
    b. Mülakat : MSB.lığınca belirlenerek bilahare ilan edilecek tarihlerde yapılacaktır.
    2. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarihte, saat 08.00'de MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.
    3. Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan her sınıf kontenjanının 10 katı kadar aday ilgili ALES puanına göre sıralanarak sınavlara çağrılmıştır.
    4. Sınav çağrısı için sınıf bazında taban puanlar belirlenmiştir. Belirlenen taban puanların altında puanı olan adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacaktır.
    5. Seçim Aşaması Faaliyetleri,
    a. Evrak Kontrol,
    b. Fiziki Değerlendirme,
    c. Kişilik Değerlendirme Testi,
    ç. Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),
    d. Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,
    e. Mülakat aşamalarından oluşmaktadır.
    6. Tüm adayların sınavlara gelirken Fiziki Yeterlilik Testi için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

    7. Spor yapmasında sakınca bulunmadığına dair tek hekim raporu getirmeyen adaylar "Fiziki Yeterlilik Testi" ne alınmayacaklardır.
    8. Adaylar, seçim aşamalarına gelirken e-devlet şifreleri mevcut olacak ve Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.
    9. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.
    10. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.
    11. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun adaylıkları sonlandırılacaktır.
    12. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

        13. Adaylar Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodunun Kare Kodlu çıktısını yanlarında getireceklerdir. Bu kapsamda;
        a. Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacak,
        b. HES Kodu olmayan adaylar HES Kodlarını tedarik etmesi sonrasında sınava alınacak,
        c. HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar Nizamiyeden içeri alınmayacak,
        14. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.
        15. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.
        16. Taban Puanlar ve Getirilmesi Gereken Belgeleri "Duyuruya İlişkin Dosyalar" kısmından ulaşabilirsiniz.
        17. Başvuru sonucunuzu E-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz.
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        Haberler Memurlar MSB muvazzaf astsubay ön başvuru sonuçları sorgulama: Astsubay ön başvuruyu kazananlar ne yapmalıdır?
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