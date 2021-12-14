MSB muvazzaf astsubay ön başvuru sonuçları sorgulama: Astsubay ön başvuruyu kazananlar ne yapmalıdır?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kuvvet komutanlıklarına ve MSÜ 2021 Yılı Dış Kaynaktan muvazzaf subay adayı temini ön başvuru sonuçları yayımlandı. Peki, MSB muvazzaf astsubay ön başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Astsubay ön başvuruyu kazananlar ne yapmalıdır? İşte merak edilenler...
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1. Millî Savunma Üniversitesine Dış Kaynaktan 2021 Yılı Öğretmen ve Mühendis Sınıfı Subay Adayı Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri;
a. Fiziki Yeterlilik Testi (Spor) : 21-23 Aralık 2021 tarihlerinde,
b. Mülakat : MSB.lığınca belirlenerek bilahare ilan edilecek tarihlerde yapılacaktır.
2. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarihte, saat 08.00'de MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.
3. Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan her sınıf kontenjanının 10 katı kadar aday ilgili ALES puanına göre sıralanarak sınavlara çağrılmıştır.
4. Sınav çağrısı için sınıf bazında taban puanlar belirlenmiştir. Belirlenen taban puanların altında puanı olan adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacaktır.
5. Seçim Aşaması Faaliyetleri,
a. Evrak Kontrol,
b. Fiziki Değerlendirme,
c. Kişilik Değerlendirme Testi,
ç. Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),
d. Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,
e. Mülakat aşamalarından oluşmaktadır.
6. Tüm adayların sınavlara gelirken Fiziki Yeterlilik Testi için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.
7. Spor yapmasında sakınca bulunmadığına dair tek hekim raporu getirmeyen adaylar "Fiziki Yeterlilik Testi" ne alınmayacaklardır.
8. Adaylar, seçim aşamalarına gelirken e-devlet şifreleri mevcut olacak ve Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.
9. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.
10. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.
11. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun adaylıkları sonlandırılacaktır.
12. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.