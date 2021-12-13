Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 16 uzman yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak uzman yardımcılarının hukuk alanında görevlendirileceği de ilanda açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte TİHEK 16 uzman yardımcısı alım ilanı sınavı için bazı bilgiler

I- GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, yukarıda belirtilen öğrenim dalından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) 2020 veya 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından, yukarıdaki tabloda belirtilen puan türü itibariyle 70 ve üzeri puan almış olmak,

d) Başvuru tarihi itibariyle; son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS/e-YDS) İngilizce dilinden asgari 70 (Yetmiş) ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer düzeyde puanı aldığına dair belge sahibi olmak,

e) 01.01.2021 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 tarihinden sonra doğanlar)

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