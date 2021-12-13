Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 13.12.2021 10:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.12.2021 10:53
    ABONE OL

    Şırnak Üniversitesi 9 öğretim üyesi alıyor

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Şırnak Üniversitesi 9 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Şırnak Üniversitesi 9 öğretim üyesi alıyor

    Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 9 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Şırnak Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için bilgiler
    -Müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.
    -Müracaat edecek adayların "Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi"nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir
    -Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya e-Devlet üzerinden alacakları hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.
    -İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
    -İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.sirnak.edu.tr) yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ticarette oyun kuralları değişiyor
    Haberler Memurlar Şırnak Üniversitesi 9 öğretim üyesi alıyor
        SON DAKİKA