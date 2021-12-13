Sağlık Bakanlığı 40.000 personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Sağlık Bakanlığı'na 20 bin personel alımı için yeni açıklamalar yapılıyor. Bakan Koca sosyal medya üzerinden tüm detayları. Binlerce kişi için iş fırsatı doğdu. 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi. Bu gelişmelerin ardından Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı tercih kılavuzu hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman, tercih kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı 40.000 personel alımı ne zaman yapılacak? İşte tüm merak edilenler!
Sağlık Bakanlığı'na 20 bin personel alımı için harekete geçildi. Bakan Koca sosyal medya üzerinden duyurdu. Binlerce kişi için iş fırsatı doğdu. Sağlık Bakanı Koca 20 bin sağlık personeli alımı ile ilgili detayları paylaştı. İşte Fahrettin Koca'nın açıklamaları...
20 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmıştır. 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi.
Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verilmiştir.