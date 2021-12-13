Sağlık Bakanlığı 40.000 personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı tercih kılavuzu yayınlandı mı?

20 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmıştır. 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi.



Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verilmiştir.