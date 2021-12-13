Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Ebe, sağlık teknisyeni, hemşire alımı başvuru şartları!

SAĞLIK BAKANLIĞI 20 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları:

"Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30.000'i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 BİN POZİSYON/ KADRO ihdası yapılmıştır. 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi.

Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS PUANINA GÖRE, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verilmiştir. 10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.